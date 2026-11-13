Los espectadores, durísimos con un internacional de Países Bajos: «¡No lo echaremos nada de menos!»

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Los aficionados de la selección de Países Bajos no lamentan que Virgil van Dijk no juegue este viernes por la noche en el partido de la Liga de Naciones contra Grecia. Países Bajos ya ganaba 5-0 al descanso.

Países Bajos salió lanzada este viernes ante Grecia. Crysensio Summerville abrió el marcador a los seis minutos tras una gran jugada de Donyell Malen.

Después, Tijjani Reijnders se llevó todos los focos. El centrocampista del Al-Qadsiah marcó tres goles en veinte minutos y puso el 4-0 en el marcador para Países Bajos.

Poco antes del descanso, Jurriën Timber también se sumó a la fiesta. Remató con facilidad un centro raso de Malen para hacer el 5-0.

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Países Bajos juega este viernes por la noche sin Van Dijk. El defensa viajó a Zeist a principios de semana, pero las pruebas revelaron que no estaba lo bastante en forma para jugar durante este parón de selecciones.

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En las redes sociales, los espectadores del partido no parecen lamentar precisamente su ausencia. «Países Bajos juega mucho mejor sin Virgil van Dijk», concluye Ger van der Veen.

«Como era de esperar, Virgil van Dijk nos hace tanta falta como un dolor de muelas. Qué alivio que Frenkie inicie el juego desde atrás», afirma otro espectador en X.

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«¿Resulta ahora que Virgil van Dijk fue el problema todo este tiempo?», señala Huub Bellemakers. «Es bonito ver lo liberadora que resulta la ausencia de Virgil van Dijk para esta selección neerlandesa», apunta Rob Goosens.

Ante la ausencia de Van Dijk, Frenkie de Jong lleva este viernes por la noche el brazalete de capitán. Tras el descanso, Denzel Dumfries lo recibió de él.