Los espectadores del Mundial se quejan de una situación «sospechosa»: «¿Por qué la NOS no lo muestra en pantalla?»

Suiza se adelantó pronto ante Catar el sábado, pero en X el debate se centró en la jugada del penalti. Breel Embolo marcó desde los once metros tras una falta del portero Mahmud Abunada, aunque muchos cuestionaron si hubo fuera de juego previo.

A los trece minutos, el árbitro señaló el punto de penalti tras derribar Abunada al suizo Remo Freuler. Luego el VAR revisó un posible fuera de juego de Freuler en el pase de cabeza de Embolo.

La jugada pareció muy ajustada, pero no se mostró ni un esquema en 3D ni una repetición clara del posible fuera de juego, ni siquiera después.

«¿Por qué no muestran una imagen clara de si fue o no fuera de juego en la jugada previa a ese penalti?», pregunta un espectador. Otro añade: «Normalmente muestran un esquema en 3D; es raro que ahora no lo hagan».

Otros añadieron: «No he visto la repetición, pero creí que era fuera de juego» o «Qué bien esa repetición para ver que no es fuera de juego».

Al final, Embolo transformó el penalti con sangre fría y puso el 0-1 merecido para Suiza en el Levi's Stadium de Santa Clara.



