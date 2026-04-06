Los espectadores de Ziggo Sport se muestran muy molestos con Wim Kieft: «¡Me saca de quicio!»

El Nápoles se impuso al AC Milan el lunes por la noche en un decepcionante duelo por el segundo puesto. Un momento de inspiración de Matteo Politano bastó para llevarse la victoria: 1-0. Sin embargo, entre los espectadores de Ziggo Sport no se habló del partido, sino del cocomentarista Wim Kieft.

En una primera parte pobre, no hubo ocasiones de verdad. Strahinja Pavlovic dio el primer pinchazo al Milan y, justo antes del descanso, Scott McTominay lo intentó con una espectacular chilena. Ambos intentos se fueron fuera.

También tras el descanso, ambos equipos parecían centrados sobre todo en no perder. Christopher Nkunku se colocó en una posición prometedora, pero tardó demasiado en rematar. Por otro lado, Kevin De Bruyne puso a prueba los reflejos de Mike Maignan, que se mostraron a la altura.

En la última media hora, el Milan dio entrada a Santiago Giménez. Sin embargo, todo parecía indicar que el marcador se mantendría a cero, pero nada más lejos de la realidad. Tras un despeje mediocre de Koni De Winter, Politano marcó: 1-0. En los últimos compases, el Nápoles se encerró en su área, con Sam Beukema entrando también en el equipo.

En X reinó durante todo el partido una irritación constante por los comentarios de Kieft. No paraba de respirar fuerte en el micrófono, lo que supuso una experiencia desagradable para los espectadores de Ziggo Sport. Decenas de espectadores irritados se quejaron en X.

«Ziggo, ¿cuándo vais a hacer algo con ese jadeo de Wim Kieft durante su co-comentario? Poco profesional. Irritante. Haced algo al respecto», reza un comentario. «¿Alguien puede decirle a Kieft que se quite el micrófono de la nariz?», escribe otro. «¿No hay nadie que pueda llamarle?»

«Segunda parte y seguimos alegremente con los jadeos y los sorbos de Wim Kieft», dice otro que también está harto. «A los 35 minutos del Nápoles-Milán me rindo, me está volviendo loco esa respiración pesada de Wim Kieft en el micrófono. Probablemente su nariz se haya visto algo afectada con el paso de los años».