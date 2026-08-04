Los espectadores de Olympiakos - NEC señalan masivamente al mismo destacado: «¡Contrato de por vida, por favor!»

Aunque la primera parte de Olympiacos - NEC no es precisamente atractiva, el equipo de Dick Schreuder sí mantiene bastante controlado al rival. Según los aficionados de Nimega, eso se debe principalmente a un solo hombre: Darko Nejasmic.

El centrocampista defensivo interviene varias veces de forma excelente y, con ello, resulta de enorme valor para su defensa de tres. «Nejasmic es importantísimo», observa también el comentarista de Ziggo Sport Wytse van der Goot tras una entrada crucial del croata en el minuto 26.

«Ya en varias ocasiones ha sido enormemente importante cerrando espacios», continúa Van der Goot. «Nejasmic está continuamente bien colocado, para evitar el peligro antes de que realmente se vuelva peligroso».

Los aficionados del NEC también están entusiasmados con Nejasmic y esperan, por tanto, que el director técnico Carlos Aalbers le renueve el contrato, que expira el próximo verano, a toda velocidad. «Renovación inmediata y ampliarlo por 3 años, por favor. Qué jugadorazo», se puede leer.

«Contrato de por vida, por favor», va incluso un paso más allá otro. «Ese Nejasmic es un obstáculo maravilloso en el NEC. Qué bestia», reacciona otro.

Por cierto, Nejasmic no solo está llamando la atención en positivo entre la afición del NEC; también aficionados del Ajax se están pronunciando masivamente en las redes sociales. En ellas, instan al director técnico Jordi Cruijff a mover ficha de inmediato por el pivote. «¡Tiene que ser nuestro nuevo número 6!», se escucha.

Las estadísticas de la primera mitad subrayan la magnífica impresión que está dejando Nejasmic. Antes del descanso ya había ganado todos sus duelos individuales y sumaba nada menos que 10 acciones defensivas exitosas.