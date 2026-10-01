Incluso antes de que Grecia y Países Bajos hubieran empezado de verdad su duelo de la Nations League, el público de Tesalónica ya había provocado mucha irritación entre los espectadores neerlandeses. El Wilhelmus, de hecho, fue acompañado en el Toumba Stadium por silbidos masivos desde las gradas griegas.

En las redes sociales no tardaron en aparecer reacciones indignadas por el recibimiento a la selección neerlandesa. «Nunca más yogur griego para mí. Esos silbidos infantiles durante nuestro himno nacional», escribió Helen en X.

Kim tampoco mostró mucha comprensión hacia la acción de los aficionados griegos. «Silbar durante un himno nacional es una falta de respeto. De momento, nada de tzatziki por aquí», comentó. Otro espectador se preguntó sorprendido: «¿Por qué esos griegos silban durante el Wilhelmus?»

Las críticas no se quedaron ahí. Un espectador calificó de «escandalosos» los silbidos durante el himno neerlandés. Otro también se mostró visiblemente molesto por el comportamiento en la grada: «Los griegos están tapando con silbidos nuestro precioso himno».

Que se fuera a generar un ambiente caldeado en Tesalónica, por cierto, no fue algo que surgiera de la nada. Más de cien mil griegos intentaron esta semana conseguir una entrada para el encuentro con Países Bajos, mientras que finalmente pudieron estar presentes unos 29.000 apasionados aficionados locales.

Para Países Bajos, en lo deportivo, también había mucho en juego. La Oranje había arrancado la nueva era bajo el seleccionador Xavi con un empate ante Alemania y una victoria sobre Serbia, y antes de la tercera jornada ocupaba la segunda posición del grupo con cuatro puntos.

Grecia, por su parte, había firmado incluso un inicio impecable y sumó seis puntos en los dos primeros partidos. Xavi apostó en Tesalónica, entre otros, por Guus Til en el centro del campo, mientras que Jurriën y Quinten Timber aparecieron por primera vez juntos en el once titular de la selección neerlandesa.

Virgil van Dijk también vive una noche especial en Grecia, ya que el capitán empezó su 99.º partido internacional.