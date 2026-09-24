La ausencia de Frenkie de Jong en la selección neerlandesa deja una pieza importante menos en el centro del campo. Quinten Timber era el hombre señalado para llenar ese vacío, pero está dejando una impresión especialmente desafortunada contra Alemania.

Timber, que este verano dio el salto al Crystal Palace de la Premier League, está teniendo muchísimos problemas con el ritmo. Eso ya se tradujo en dos acciones flojas de cara a portería en la primera parte, pero en la segunda estuvo a punto de salirle todo completamente mal justo delante de su propia meta.

Antes del descanso, Timber fue habilitado en dos ocasiones por la selección neerlandesa al borde del área, pero no consiguió sacar un disparo peligroso. El primer intento se marchó desesperantemente lento junto a la portería de Ter Stegen; poco después, su disparo se fue muy por encima.

Además, Timber se libró por muy poco ante el árbitro Alejandro Hernández Hernández, cuando acabó clavando con dureza los tacos en la rodilla de Kai Havertz. El colegiado español mostró amarilla a Timber, que no podía quejarse por ello.

Los espectadores ya habían sentenciado a Timber tras la primera parte, y luego comenzó la segunda mitad de forma especialmente débil. Perdió el balón de manera torpe en dos ocasiones en campo propio, lo que aumentó aún más el descontento.

“¿Pensará Timber que esos alemanes son sus compañeros, teniendo en cuenta que les pasa todos los balones?”, se pregunta en voz alta un espectador. “Quinten Timber no da para este nivel y nunca lo dará con su técnica deficiente, su pase y su visión”, escribe otro.

“Timber simplemente no es lo bastante bueno para este nivel. Ojalá Xavi también se dé cuenta rápido”, afirma otro. “¿Qué aporta realmente Timber? ¿Se tomó una pastilla para dormir en el descanso?”, se puede leer también. “Timber, de verdad, el peor partido con la selección neerlandesa desde Veerman en la Eurocopa”, reza otra dolorosa conclusión.

El seleccionador Xavi también había visto suficiente poco después del descanso y no tuvo más remedio que intervenir en el minuto 57. Joey Veerman sustituyó a Timber.