Los aficionados del Ajax están completamente hartos de Steven Berghuis tras 45 minutos de juego contra el FC Sion. El extremo del Ajax está siendo duramente criticado en internet. Además, el veterano recibió una reprimenda de Julian Brandt, porque en una salida peligrosa decidió chutar él mismo.

Berghuis volvió a ser titular el jueves por la noche en Suiza. El atacante de banda derecha del Ajax disparó hasta seis veces en la primera parte, pero solo una de ellas fue entre los tres palos.

Uno de esos disparos lo realizó el exjugador, entre otros, de AZ, FC Twente y Feyenoord cuando Brandt estaba en mejor posición. El centrocampista alemán dejó claro que le habría gustado recibir el balón.

En internet, las reacciones a la actuación de Berghuis no son nada suaves. “El día que Berghuis se marche, será el día en que saquemos la bandera”, reacciona alguien. “Berghuis ya no puede de verdad. Lo único que hace es poner centros fallidos y mandar el balón 10 veces por parte fuera o por encima...”, afirma otro.

“Tienes que cambiar a Berghuis ahora, antes del descanso. Simplemente como señal. Retírate”, publica otro aficionado del Ajax. “Berghuis tira 30 veces y cero van entre los tres palos”, se puede leer también.