Los espectadores de ESPN no sienten ni una pizca de compasión tras una entrevista sensacional: «¡Lobo del dinero!»

Michel Vlap regresó el viernes a De Grolsch Veste para ver desde la grada el Twente-Volendam. El centrocampista del Al-Ahli disfrutó de su visita a Enschede y se sintió como en casa. Aunque vive en Catar, su vínculo con el club permanece intacto.

Aprovecha cualquier oportunidad para seguir al Twente cuando su agenda se lo permite y esta vez se sentó entre los aficionados. El reencuentro con sus antiguos compañeros le sentó visiblemente bien.

«Hace un mes y medio también estuve en casa un rato, y ahora he vuelto», declaró Vlap ante la cámara de ESPN. «Los chicos ya me decían: “Nos echas mucho de menos, ¿verdad?”. Por supuesto que los echo de menos. Cuando estás en el estadio como aficionado, es maravilloso», cuenta Vlap con una sonrisa. El centrocampista subraya así lo especial que sigue siendo el club para él.

Sin embargo, reconoce que la guerra en Oriente Medio hace que su día a día en Catar sea menos tranquilo.

«No es una situación agradable, seamos sinceros. Se nota mucho, pero, por suerte, me siento seguro. Eso es lo más importante», afirma Vlap. El centrocampista sigue de cerca la evolución de los acontecimientos y sopesa sus opciones.

Por ahora su familia se queda en los Países Bajos, decisión que él mismo tomó. «Prefiero que mi mujer y mi hijo estén allí. Mientras me sienta seguro, todo bien; si empeora, valoraré opciones», concluye sin descartar una marcha.

Los espectadores no muestran compasión.

Bajo las imágenes de ESPN en Instagram, pocos muestran comprensión hacia su situación. Los usuarios critican que priorizara el dinero y ahora no deba quejarse.

Los comentarios más repetidos son: «Todo por el dinero, y ahora se queja», «Ni un ápice de simpatía», «No te quejes ahora, codicioso» y «Tú fuiste allí a hacer dinero».

«El año pasado quería ir a Rusia; tampoco es un paraíso, ¿no?», se añade con cinismo. Y otro comentario resume la tónica: «Este tipo quería ir a Rusia solo por el dinero».







