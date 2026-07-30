El Ajax se clasificó de forma convincente el jueves por la noche para la tercera ronda previa de la Conference League gracias a una victoria por 4-1 sobre el FK Vojvodina, en la que Oscar Gloukh fue el gran protagonista con un hat-trick perfecto. Después llegó una primera rueda de prensa bastante trabada del entrenador Míchel en el Johan Cruijff ArenA, en la que llamó especialmente la atención la complicada traducción de la intérprete presente. Los espectadores se quejan masivamente de la mujer en X.

Míchel abrió la rueda de prensa en español, porque todavía no se siente lo suficientemente cómodo como para hablar inglés de forma extensa. La traducción de la intérprete al neerlandés fue después especialmente torpe, tras lo cual el español acabó optando por responder él mismo en inglés a parte de las preguntas. Eso también resultó visiblemente complicado.

La rueda de prensa provocó muchas reacciones, sobre todo en las redes sociales. En X, muchos espectadores expresaron su frustración por la traducción, y varios usuarios consideraron que la intérprete no tenía suficientes conocimientos de fútbol como para trasladar correctamente las explicaciones de Míchel.

"Habría sido mejor usar como traductor a Sam van Royen (presentador de Ziggo Sport, N. de la R.). La intérprete tiene dificultades para traducir explicaciones tácticas", escribe un aficionado. Otro espectador se muestra igual de crítico: "La próxima vez pueden dejar a esta intérprete en casa. Está claro que no entiende de fútbol."

"Me parece bastante útil que el Ajax use durante una rueda de prensa a una intérprete que entienda el juego. Esto de verdad no puede ser", reza una reacción muy compartida. Otro aficionado escribe: "Intérprete tremendamente mala en el Ajax. Si vas a traducir, asegúrate al menos de conocer los términos futbolísticos y las posiciones."

Algunos espectadores sí pudieron verle el lado humorístico. "Esta rueda de prensa me provoca una sensación muy incómoda en el estómago", escribe alguien con emojis de risa, mientras otro comenta con cinismo: "La rueda de prensa va como la seda". Otro aficionado del Ajax lo resume brevemente: "Una intérprete que no entiende nada de fútbol... Bien hecho, Ajax."

Las críticas siguieron acumulándose a gran velocidad. "Qué intérprete tan increíblemente mala durante la rueda de prensa de Míchel", escribe un aficionado, mientras otro se pregunta en voz alta: "¿Esta intérprete domina realmente el español?" También se escucha la petición de actuar rápido: "Yo sustituiría muy rápido a esa intérprete. Está claro que entiende poco de fútbol y además traduce realmente mal."







