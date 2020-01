Los equipos clasificados en fútbol a los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Un repaso por las Selecciones que ya consiguieron su lugar en la gran cita de Japón.

Los Tokio 2020 empiezan el viernes 24 de julio y finalizan el domingo 9 de agosto. Aunque en el 2020 hay grandes eventos, como la y la , no hay dudas que el evento que se realizará en la capital de representa uno de los puntos altos del año. El fútbol, aunque no suele ser gran protagonista del evento, no se quedará atrás.

Todo lo que hay que saber sobre el fútbol en los Juegos Olímpicos

El proceso de clasificación a los Juegos varía según la Federación; tiene algunos cupos cerrados y otros que aún nose disputaron. Aquí, un repaso por los clasificados y todo lo que hay que saber alrededor de Tokio 2020.

CÓMO FUNCIONA EL TORNEO

El torneo lo disputan 16 selecciones, que se reparten en 4 grupos de 4 equipos que se enfrentan entre sí y los dos primeros equipos se clasifican para la fase de cuartos de final.

Los ganadores de esos cuatro partidos acceden a semifinales y los dos ganadores de las semifinales disputan la final y los dos perdedores el partido por la medalla de bronce. El ganador de la final recibe la medalla de oro y el perdedor la medalla de plata.

Los participantes se reparten así:

4 represantes de Europa (UEFA): , , Rumanía y .

3 representantes de Asia: Arabia Saudita y (una plaza vacante)

3 representantes de África: Costa de Marfil, y

2 representantes de Concacaf: (se jugará el preolímpico a partir de marzo)

2 representantes de Conmebol: (se disputa el preolímpico actualmente)

1 representante de Oceanía: Nueva Zelanda

1 equipo que participa como anfritrión, en este caso será Japón

Los equipos sólo podrán convocar jugadores que sean menores de 23 años aunque cada equipo podrá seleccionar a tres jugadores que superen esa edad, es decir, 20 jugadores Sub-23 y 3 jugadores que superen esta edad.

EQUIPOS CLASIFICADOS

Clasificados: