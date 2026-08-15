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Muhammad Sharaf Eldeen

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Los entresijos del fichaje frustrado: el Saint-Germain acusa a los agentes de Suzuki de extorsión

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El club francés se negó a ceder

El Paris Saint-Germain francés decidió cerrar el expediente del fichaje del japonés Zion Suzuki, guardameta del Parma italiano, después de que la operación hubiera alcanzado fases avanzadas, antes de frenarse de forma inesperada por las exigencias económicas de los representantes del jugador.

El diario francés "L'Équipe" informó este sábado de que el Saint-Germain había alcanzado un acuerdo completo con el Parma y con el entorno de Suzuki, en una operación valorada en unos 35 millones de euros, pero decidió retirarse después de que las exigencias económicas de los representantes del guardameta aumentaran de forma considerable durante las últimas horas.

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El París había situado a Suzuki entre sus objetivos principales tras la victoria por 2-1 sobre el Aston Villa en la Supercopa de Europa. El acuerdo inicial contemplaba que los agentes de Suzuki recibieran una comisión tradicional, equivalente al 10% de su salario anual que abonaría el Paris Saint-Germain, además de un porcentaje del valor del traspaso que se acordaría con el Parma.

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Durante los dos últimos días, los responsables del club francés intentaron ponerse en contacto directamente con Suzuki para aclarar la situación, pero los asesores del jugador le impidieron responder a las llamadas del campeón de Europa.

Según "L'Équipe", los representantes del guardameta reclamaron una nueva comisión mucho más elevada, de cerca de 3 millones de euros, algo que el Paris Saint-Germain consideró una petición ilegal que representaba un chantaje y una presión inaceptable.

Ante estos acontecimientos, el PSG tomó una decisión rápida de poner fin a las negociaciones y cerrar el expediente, en un contexto de postura clara dentro del club: "No cederemos a las presiones".

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