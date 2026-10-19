Los disturbios callejeros encienden la preocupación: el Galatasaray exige garantías de seguridad urgentes antes del duelo ante el Lille

Pocos días antes del esperado enfrentamiento entre el Lille francés y el Galatasaray turco en la Liga de Campeones, crecieron las preocupaciones de seguridad dentro del club turco, a raíz de los actos de violencia y saqueo que presenciaron varias ciudades francesas durante el fin de semana, lo que llevó a su directiva a reclamar garantías para proteger a su delegación y a su afición.

El portal francés Foot Mercato señaló que el Galatasaray siente una profunda inquietud por la situación de seguridad en Francia, especialmente ante la previsión de una gran presencia de aficionados turcos en el estadio Pierre-Mauroy el miércoles, para apoyar al equipo en el esperado duelo europeo.

Los sucesos que vivió la ciudad de Lille, que provocaron daños en varios establecimientos comerciales y el saqueo de algunos de ellos, aumentaron los temores de la directiva del club turco respecto a la seguridad de los jugadores, los miembros del cuerpo técnico y los aficionados que se espera que lleguen a Francia.

Ante estos acontecimientos, el Galatasaray solicitó a la Unión Europea de Fútbol, la UEFA, que adopte medidas de seguridad reforzadas para asegurar el partido, con especial atención a los dispositivos de desplazamiento de los aficionados y a garantizar su seguridad antes, durante y después del encuentro.

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Por su parte, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, aseguró que los partidos de la Liga de Campeones previstos en Francia durante la presente semana, incluido el duelo entre el Lille y el Galatasaray, se disputarán en las fechas establecidas sin cambios.

De este modo, las autoridades francesas se encuentran ante un desafío de seguridad para garantizar que el enfrentamiento se dispute en un ambiente seguro, en medio de un clima de tensión y temores que precede a uno de los partidos más destacados de la jornada europea.