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El exdelantero del Barcelona y del Inter de Milán Samuel Eto'o ha respondido con dureza a quienes le exigen que explique su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La leyenda del fútbol camerunés recurrió a las redes sociales para reivindicar la independencia africana y se negó tajantemente a participar en lo que describió como un interrogatorio mediático sobre sus decisiones políticas.

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Eto'o rechaza el «tribunal mediático»

Eto'o ha rechazado tajantemente una invitación a justificar su postura política sobre la dirección del fútbol mundial y ha afirmado que las naciones africanas no tienen por qué dar explicaciones a críticos extranjeros. La polémica estalló después de que el comentarista francés Daniel Riolo retara al presidente de la FECAFOOT a acudir al programa «After Foot» para explicar por qué él y otras federaciones africanas apoyan a Infantino para otro mandato.

Eto'o, que nunca ha rehuido la confrontación, dejó clara su postura a través de sus canales oficiales y dio a entender que la época en que los dirigentes del fútbol africano necesitaban aprobación externa ha terminado.

«Se me convoca a explicar el voto de África ante un tribunal mediático en el que un columnista se ha nombrado presidente a sí mismo. No compareceré», escribió Eto'o en un contundente comunicado publicado en Instagram. La traducción de su mensaje confirma que se niega a «comparecer» ante lo que considera un órgano judicial autoproclamado por periodistas. Al presentar la petición como una citación ante un «tribunal mediático», el exdelantero puso de manifiesto su rechazo a la presión ejercida sobre los dirigentes del fútbol africano para que rindan cuentas de sus decisiones democráticas de una manera que rara vez se exige a sus homólogos europeos.

En defensa de la autonomía del fútbol africano

El fondo de la disputa es la capacidad de decisión que se reconoce a las federaciones africanas de fútbol durante las elecciones de la FIFA. Eto'o sostuvo que el escrutinio al que se someten los votos africanos refleja un doble rasero y sugirió que a las federaciones europeas se les concede un grado de respeto y privacidad que se niega a sus homólogas africanas.

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«Las federaciones europeas eligen libremente a quién votan y a quién no. Es asunto suyo, y nadie en África se ha erigido en juez de su honor o su dignidad. Por tanto, dejo que quienes se arrogan el derecho de emitir tales juicios asuman la responsabilidad de hacerlo», explicó.

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Su argumento subraya el deseo de que exista respeto mutuo entre confederaciones e insiste en que no debe ponerse en duda la dignidad de los dirigentes del fútbol africano simplemente porque sus intenciones de voto difieran de las que prefieren ciertos medios de comunicación o comentaristas europeos.

El choque por las promesas económicas de la FIFA

La tensión aumentó con la tajante valoración de Riolo, quien sugirió que el apoyo a Infantino respondía únicamente a un interés económico. Riolo había declarado anteriormente: «Solo quiero saber por qué vota a Infantino. Basta con que lo diga. No es complicado decir que es porque todos nosotros (las federaciones africanas) vamos a recibir 25 millones. Y con esos 25 millones, yo los redistribuiré en Camerún para construir una academia o esto y aquello».

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En sus palabras finales, Eto'o quiso zanjar la discusión reafirmando la soberanía de quienes toman las decisiones en África. «Los dirigentes del fútbol africano son hombres y mujeres libres. No necesitan tutores. Deciden según su conciencia, al servicio de su federación y del fútbol africano. Mi decisión está tomada y es conocida», afirmó.