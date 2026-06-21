Los días pasan y la incertidumbre crece: ¿Por qué se ha estancado la salida del “repudiado Mourinho” del Real Madrid?

Según la prensa española, José Mourinho pidió al jugador del Madrid que facilitara su salida inmediata.

Según el diario «AS», Dani Ceballos pidió al Real Madrid marcharse gratis, pues quería irse de inmediato y renunciar al año que le quedaba de contrato.

Deseaba jugar y empezar un nuevo proyecto, quizá en el Real Betis, pero todavía no se ha ido.

El club no bloquea su salida y ya le autorizó a marcharse. Ahora la decisión es suya.

Tras hablar por teléfono con Mourinho, Ceballos entendió que tendría pocas oportunidades en la temporada 2026-2027.

No quiere pasar un año en el banquillo, sobre todo porque cumplirá 30 años en agosto. Consideró que era el momento de asegurar un último contrato importante y, aunque el club quería conservarlo hasta 2027, aceptó su petición tras consultarlo con Mourinho.

Tras comunicárselo, quedó libre para fichar por el club que desee, y el Madrid ganó una plaza en la plantilla.

Los días pasan sin avances, lo que alimenta rumores de un posible cambio de postura del club, pero no es cierto.

El centrocampista solo espera el visto bueno del club para fichar por otro equipo, pero aún no hay acuerdo. Tampoco ha recibido propuestas que le convenzan, así que su regreso al Betis sigue en el aire.

Al club blanco le resulta indiferente, incluso si recala en un rival de La Liga.

Mientras, Ceballos disfruta de sus vacaciones: esta semana se le vio en una discoteca mientras evalúa sus opciones.