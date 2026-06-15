Los diarios neerlandeses apuntan al mismo chivo expiatorio tras Países Bajos-Japón: «¡Dramático!»

Tras el 2-2 entre Países Bajos y Japón, en el país reina la decepción. Los cambios defensivos de Ronald Koeman costaron la ventaja en los últimos minutos, dejando un mal sabor en el debut mundialista.

Koeman es el blanco de las críticas en los medios nacionales. «Los dramáticos cambios de Ronald Koeman hunden a la selección holandesa», titula Valentijn Driessen en su análisis en De Telegraaf. El jefe de la sección de fútbol califica el 2-2 de «totalmente innecesario».

«La Oranje lo echó a perder, sobre todo por los cobardes cambios del seleccionador Ronald Koeman con una ventaja de 2-1. En vez de seguir presionando tras el 2-1, la Orange recurrió a un repliegue y Koeman retiró a Gakpo, Malen y Summerville para asegurar el resultado.

Los cambios defensivos llegaron con Teun Koopmeiners en la derecha y Nathan Aké como central. Que el 2-2 en el 89’ fuera un cabezazo desviado no importó. La Oranje pidió a gritos que Japón la presionara y, con ello, se buscó todos los problemas», concluye Driessen.

Trouw se suma y califica los cambios de «dramáticos». «El seleccionador optó por cambios defensivos para asegurar la victoria, pero Holanda se replegó cada vez más y Japón avanzó. A un minuto del final, Daichi Kamada superó a Verbruggen de cabeza. Los fallos de Malen y las paradas de Suzuki lo hacen aún más doloroso».

De Volkskrant también culpa a Koeman del empate en el último minuto. «Los cambios fueron un desastre, sobre todo por el flojo rendimiento de Memphis Depay. Japón presionó y marcó, con un cabezazo de Koki Ogawa (NEC) que ganó a Van Dijk y que Kamada desvió», añade Willem Vissers.

Pese a ello, la prensa asegura que aún no hay motivo de alarma: con los duelos ante Suecia y Túnez, la Orange mantiene su destino en manos. El sábado deberá mostrar su capacidad de reacción.