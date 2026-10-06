El actual parón internacional se ha centrado en la Liga de Naciones de la UEFA y ha presenciado la disputa de 4 jornadas. Estos partidos han contribuido a aclarar la clasificación de los equipos y los distintos caminos que conducen a los cuartos de final del torneo, el paso decisivo antes de asegurar la clasificación al cuadro de honor.

Cabe señalar que, en la Liga A, el primero y el segundo de cada grupo se clasifican a cuartos de final. En cuanto a los equipos restantes, los dos peores de los terceros clasificados y los dos mejores de los cuartos clasificados disputan un partido de desempate para evitar el descenso, mientras que los dos peores de los cuartos clasificados descienden automáticamente a la categoría inferior, según informó el diario español "As".

Hasta el momento, solo las selecciones de Portugal y España se han clasificado a cuartos de final, tras sumar el pleno de puntos (12 puntos).

Las dos últimas jornadas del torneo se disputarán del 12 al 17 de noviembre y, tras la conclusión de la fase de grupos, se celebrará el sorteo de cuartos de final (del 25 al 30 de marzo de 2027). Los partidos de semifinales se disputarán del 9 al 13 de junio de 2027.

Grupo 1

La selección de Francia se encuentra en el liderato con 10 puntos, a 3 puntos de la selección de Italia, segunda clasificada, mientras que la selección de Bélgica ocupa el tercer puesto con 6 puntos. En cuanto a Turquía, ha quedado fuera de la competición y solo podría ocupar el tercer puesto con un milagro.

Grupo 2

Las selecciones de Países Bajos y Grecia empatan en el liderato con 8 puntos cada una en el grupo más igualado del torneo. Alemania, con 5 puntos, aún tiene opciones de clasificarse en el primer puesto, mientras que Serbia, sin ningún punto, lucha por evitar el descenso.

Grupo 3

Tras un balance perfecto con cuatro victorias consecutivas durante el parón internacional, España lidera el Grupo 3 sin discusión y ya ha asegurado su clasificación a cuartos de final. En cuanto a Inglaterra, es la única selección que amenaza el liderato de la Roja, ya que ocupa el segundo puesto con 9 puntos. Croacia ocupa actualmente el tercer puesto sin ninguna opción realista de alcanzar los cuartos de final, mientras que la República Checa, sin ningún punto, aún tiene opciones de evitar el descenso.

Grupo 4

La selección de Portugal ya ha asegurado su plaza en cuartos de final, al haber sumado el pleno de puntos (12 puntos), pero aún no ha asegurado el liderato, ya que la selección de Dinamarca ocupa el segundo puesto con 6 puntos. En cuanto a las selecciones de Gales y Noruega, disputarán dos partidos que decidirán su destino: alcanzar los cuartos de final, clasificarse a la repesca o afrontar el descenso.



