La Federación Internacional del Automóvil quiere imponer sanciones más duras en su lucha contra el odio en internet y anuncia que utilizará inteligencia artificial para identificar a los autores de los ataques, incluso cuando publiquen de forma anónima.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, declaró: «Si estas amenazas vienen de un aficionado, será expulsado. Si vienen de un miembro de los medios de comunicación, será expulsado. Tenemos los medios para hacerlo. Y si quienes difunden odio se esconden en internet bajo el anonimato, los desenmascararemos con ayuda de la IA».

El trasfondo es un duelo en pista entre compañeros de equipo durante el Gran Premio de España del 13 de septiembre. En el circuito de Madrid, Gasly, de 30 años, rodaba por delante de su compañero Franco Colapinto. Aunque el argentino, de 23 años, circulaba a mayor velocidad y pidió por radio que le cedieran la posición, el francés se negó e insistió en seguir con su propio plan de carrera.

Esto desató en internet una oleada de indignación, procedente sobre todo de aficionados argentinos. La intensidad de las reacciones llegó a tal punto que el propio piloto se vio obligado a pronunciarse: «Sé que, como deportista de élite, estoy expuesto públicamente. Siempre ha sido así. Pero las amenazas y los ataques actuales superan todos los límites. Sobre todo cuando van dirigidos contra miembros de mi familia, mi novia u otras personas de mi entorno. Es totalmente inaceptable».

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El jefe de Alpine anuncia que no dará más entrevistas a los argentinos

Como consecuencia, el responsable de Alpine, Flavio Briatore, anunció que en adelante no concederá más entrevistas a representantes de los medios argentinos. Colapinto, por su parte, pidió a sus aficionados que cesaran las amenazas contra su compañero de equipo.

Un comportamiento que, según Ben Sulayem, debería servir de ejemplo para todos los pilotos: «Los pilotos tienen aficionados. Y los pilotos pueden decir que no quieren a esos aficionados si amenazan a otros pilotos».

El presidente de la FIA ilustró las graves consecuencias que estos ataques ya han tenido para las personas afectadas con un episodio reciente: «Tuvimos una comisaria de carrera a la que amenazaron con violarla y matarla. Al final, consideró que no valía la pena y se marchó».