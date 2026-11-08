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Inter ComoGetty
Jonathan van Haaster
Traducido por

Los delanteros llevan al Inter a una victoria más que merecida ante el Como en un partidazo de la Serie A

Inter Milán vs Como
Inter Milán
Como
Serie A

El Inter se impuso este domingo al Como en un gran duelo italiano. Los milaneses ganaron 2-0 en casa gracias a los goles de Francesco Pio Esposito y Marcus Thuram. La parte alta de la Serie A está ahora muy apretada. La Lazio lidera con 29 puntos, seguida del Inter (28), la AS Roma (27), el AC Milan (24) y el Como (23).

Antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora, el Inter golpeó. Djed Spence tuvo demasiado espacio por la derecha y puso un centro perfecto a los pies de Esposito, que se anticipó a su marcador y batió al portero Robert Sánchez.

Poco después también marcó el otro delantero del Inter. Federico Dimarco dio un pase al espacio para Piotr Zielinski, cuyo potente centro fue mal despejado por la defensa del Como. Thuram no se lo pensó y remató con fuerza a la red.

El Como disputó un partido inusualmente impreciso y apenas llegó al área del Inter. Tras el descanso, el Inter también fue superior, aunque tuvo la mala suerte de que una volea de Dimarco se marchó rozando el poste.

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Nic Paz fue, como no podía ser de otra manera, quien generó el escaso peligro de los visitantes, pero tampoco logró batir a Josep Martínez. El portero detuvo un intento del argentino por el primer palo.

Después de que Paz también estrellara un balón en el larguero en los minutos finales, se acabaron las intenciones ofensivas del Como, que ha vuelto a poner los pies en la tierra tras su victoria récord de entre semana en la Champions League ante el RC Lens (1-9).

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