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El Atlético de Madrid venció el miércoles sin demasiados problemas al Viking FK. El conjunto español se fue al descanso con un 2-0 que acabó siendo el resultado final. Al mismo tiempo, el Fenerbahçe derrotó al Shakhtar Donetsk en Stamford Bridge (0-1).

Atlético de Madrid - Viking FK 2-0

El Atlético de Madrid se adelantó antes de los veinte minutos en su estadio, el Metropolitano. Alejandro Grimaldo se escapó y dio un excelente pase atrás a Alexander Sørloth, que marcó ante sus compatriotas: 1-0.

Poco después, el partido ya estaba decidido. Julián Álvarez se encargó de lanzar una falta desde la esquina del área. El argentino disparó directamente y sorprendió al portero Lubomir Belko, que no llegó a detener el balón a tiempo: 2-0.

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Con la victoria, el Atlético suma siete puntos en cinco partidos y ocupa virtualmente una posición sólida en la ronda intermedia. El Viking es 27.º y necesita empezar a sumar puntos. Tanto el Atleti como el Viking aún tienen que enfrentarse, entre otros, al PSV.

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Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe 0-1

En la primera parte, el Fenerbahçe fue el equipo que más cerca estuvo de marcar. Sin embargo, el gol de Muriqi fue anulado por una mano en la jugada previa.

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Diez minutos después del descanso, los Canarios Amarillos consiguieron adelantarse. Tras una excelente recuperación de N'Golo Kanté, Mason Greenwood recibió el balón. Su disparo fue detenido por el portero Dmytro Riznyk, que nada pudo hacer ante el remate de Muriqi en el rechace: 0-1.

El Fenerbahçe logra así una victoria crucial y, con ocho puntos, está muy bien situado para alcanzar, como mínimo, la ronda intermedia. El Shakhtar tiene cuatro puntos, pero aún conserva opciones de llegar a esa ronda.