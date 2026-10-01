"Los dejó en el aeropuerto y subió al avión": Cristiano rechaza las súplicas de Jesús y del presidente de la Federación Portuguesa antes del despegue

Un informe periodístico reveló una nueva sorpresa relacionada con la crisis de la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal celebrada en Dinamarca, antes del enfrentamiento entre ambas selecciones este jueves.

Cristiano abandonó la concentración minutos después de las declaraciones de Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, en la rueda de prensa, en las que aseguró que no había crisis con Ronaldo, pero que no sería titular hoy, y lanzó otras declaraciones contundentes, entre ellas que no cambiaría sus decisiones técnicas por un solo jugador.

En Portugal predomina la amplia creencia de que esta salida representa la retirada de Cristiano Ronaldo del fútbol internacional, pero el asunto no es oficial todavía.

Cristiano pasó 23 años con la camiseta de la selección portuguesa, llevando el nombre de Portugal a lo más alto en el escenario mundial y conquistando tres títulos para su país (una Eurocopa y dos Ligas de Naciones de la UEFA).

El diario "Marca" señaló que nadie esperaba que una historia de éxito como esta terminara de esta manera. Y lo que se suponía que debía culminar con una celebración multitudinaria en un partido de la selección portuguesa y un homenaje solemne, acabó de esta forma fría y extraña, cuyos detalles aún se van revelando lentamente.

Cristiano Ronaldo, que llegaba a Dinamarca con el resto del equipo, decidió abandonar el campo en el que se preparaba para entrenar tras escuchar las palabras de su entrenador, dirigiéndose al hotel, recogiendo su maleta y pidiendo su avión privado, que se encontraba en Madrid.

El avión aterrizó en la capital danesa hacia las 22:15, hora de España (23:15 en El Cairo y La Meca), y despegó de nuevo rumbo a Madrid una hora y 20 minutos después.

Ronaldo se marchó, pero dos personas clave permanecieron en el aeropuerto, tras fracasar en un último intento de convencer al jugador para que se quedara.

Jorge Jesus, seleccionador nacional, y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa, acompañaron a Cristiano Ronaldo al aeropuerto en un intento de mantenerlo en Copenhague con el resto del equipo.

Pero, a pesar de sus grandes esfuerzos para convencerlo de quedarse, el capitán de la selección portuguesa rechazó su petición y subió al avión, dejándolos en el aeropuerto.