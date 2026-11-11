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Ocho victorias consecutivas en todas las competiciones, un equipo que funciona como un bloque y un espíritu colectivo que el Real Madrid no conocía desde hace años. Detrás de esta transformación asombrosa hay un solo hombre y cuatro decisiones que han dado un vuelco total al rumbo del club blanco.

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En un análisis llamativo durante su programa radiofónico "El Tertulión" de la emisora COPE, el reconocido periodista Manolo Lama, junto a Juanma Castaño, puso el foco sobre las verdaderas razones detrás de la actual racha de victorias del Real Madrid, asegurando que el éxito no llegó por casualidad, sino que es el resultado de "las cuatro decisiones acertadas que tomó el entrenador José Mourinho", y que dijo haber "dominado por completo".

La primera decisión: Valverde, el lateral que no quería ser

La primera de estas decisiones, según Lama, fue alinear a Fede Valverde en la posición de lateral derecho, un cambio en el que el técnico portugués tuvo un papel decisivo porque "lo convenció" de aceptar el nuevo rol, pese a que Valverde había reconocido anteriormente que no le gusta jugar en esa posición.

Pero Mourinho, con su conocida habilidad para la persuasión, transformó lo que parecía un castigo en un arma táctica. Así, Valverde pasó a aportar al equipo equilibrio defensivo, fortaleza física y arrancadas ofensivas desde atrás, hasta convertirse en una de las cartas más importantes del equipo en los grandes partidos, demostrando que el gran entrenador es quien ve en el jugador lo que el propio jugador no ve en su espejo.

La segunda decisión: dos talentos inseparables

La segunda decisión fue "alinear juntos a dos jugadores con talento, Bernardo Silva y Arda Güler", un movimiento que Lama consideró un punto de inflexión en la fisonomía ofensiva del equipo.

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Con ambos sobre el campo, el Real Madrid pasó a contar con dos cerebros creativos en el centro del campo, capaces de marcar la diferencia en el último tercio, de enlazar las líneas con fluidez y de dar al equipo un mayor control del ritmo del partido, después de que antes sufriera por la falta de soluciones ante los equipos replegados defensivamente.

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La tercera decisión: un buen comienzo con Vinicius

En el tercer punto, Manolo Lama señaló un "buen comienzo" del técnico portugués con Vinicius Junior, la estrella brasileña actualmente sancionada con cuatro partidos tras su expulsión en el encuentro ante el Villarreal.

Y aunque la sanción privó al equipo de su estrella más destacada en el último periodo, la forma en que Mourinho ha manejado a Vinicius desde el primer día, dándole confianza y libertad junto con el compromiso colectivo, fue una de las razones que ayudaron al jugador a ofrecer su mejor nivel y lo hicieron más maduro a la hora de lidiar con las presiones y las provocaciones.

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La cuarta decisión: el mayor logro

Pero para Manolo Lama, la cuarta clave es "la más importante", al considerarla el logro más destacado del técnico portugués, es más, lo que distingue a Mourinho de cualquier otro entrenador.

El periodista aseguró que Mourinho: "convenció a diez jugadores del equipo de la necesidad del trabajo colectivo para que el equipo tenga éxito, y de que no pasa nada si el delantero no corre, pero los otros diez jugadores tienen que correr".

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Lama se extendió en la explicación de esta idea, subrayando que ese es el verdadero logro del técnico portugués. También puso el foco sobre la diferencia que esto marca en el esfuerzo colectivo del equipo, aclarando que "no es lo mismo que no corra un jugador en el partido a que no corran dos", un equilibrio que el Real Madrid ha logrado alcanzar esta temporada.

Un equipo que funciona en sintonía

Con estas cuatro decisiones, el Real Madrid pasó de ser un grupo de estrellas a un equipo que funciona en sintonía, en el que cada jugador conoce su rol y cada jugador corre por su compañero.

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Mourinho no solo cambió la alineación, sino que cambió la mentalidad; convenció a las estrellas de sacrificarse, convenció a los suplentes de que son titulares y convenció a todos de que el triunfo no lo construye un solo jugador, sino diez jugadores que corren como uno solo. Y si este rumbo continúa, ocho victorias consecutivas podrían ser apenas el comienzo de una historia mayor que Mourinho escribirá en Madrid.