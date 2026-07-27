Los cuadriláteros lo llaman: Haaland, candidato a disputar combates en la WWE

Los estadounidenses se enamoraron de Erling Haaland durante el Mundial, y quizás las estrellas de la WWE también lo hicieron.

Cody Rhodes, que se enfrentará a CM Punk por el título de la WWE en SummerSlam este fin de semana, apareció en el programa The Tonight Show que presenta Jimmy Fallon, donde le preguntaron sobre la entrada de algunas celebridades al ring de la WWE.

Entre los nombres estaban Tom Holland, Travis Kelce, Jason Momoa y la estrella del Manchester City, Erling Haaland.

Rhodes dijo, según el periódico "The Sun": "Haaland es un gran atleta, y con el pelo, podríamos hacernos pasar por primos, porque en la lucha todos somos parientes, así que podría ser mi primo".

Por supuesto, Rhodes también tiene el pelo rubio como Haaland, aunque su pelo es mucho más corto y teñido.

Haaland logró cautivar los corazones de los aficionados en Estados Unidos durante el camino de Noruega hasta los cuartos de final este verano, y como resultado ganó algo más de 32 millones de seguidores en las redes sociales.

Con su estatura de 6 pies y 5 pulgadas, este joven de 26 años no parecería fuera de lugar en el ring de la WWE: es el mismo tamaño que The Rock.

Pero no hay ninguna posibilidad de que este goleador noruego cambie el área por el ring: aún le quedan muchos años en los terrenos de juego y todavía puede marcar más goles.

Sin embargo, la WWE tiene una larga historia con la participación de celebridades en los combates. ¿Se unirá Haaland a ellos algún día?