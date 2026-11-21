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La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) criticó este sábado las reiteradas declaraciones públicas de los dirigentes del Bayern Múnich sobre el contrato de Jamal Musiala.

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La FIFPRO consideró que esas declaraciones responden a una estrategia coordinada para presionar al jugador y a sus representantes antes de cualquier posible negociación, y exigió al club que respete sus compromisos contractuales y que no convierta el estado de salud del futbolista ni su futuro en objeto de debate público.

La postura de la FIFPRO llegó a través de un comunicado oficial en el que expresó su profunda preocupación por las declaraciones de la cúpula del Bayern. El organismo señaló que el presidente honorífico del club, Uli Hoeneß; el director ejecutivo, Jan-Christian Dreesen, y el exdirector ejecutivo Karl-Heinz Rummenigge cuestionaron, todos ellos en términos muy similares, distintos aspectos del contrato de Musiala, coincidiendo con su regreso tras la lesión.

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«Desde nuestro punto de vista, estas declaraciones representan una estrategia coordinada para presionar a Musiala y a sus representantes antes de cualquier negociación. Un club de la dimensión y el prestigio del Bayern Múnich debería haber actuado mejor», afirmó el sindicato.

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La FIFPRO añadió que el Bayern tiene la responsabilidad de velar por su jugador y advirtió de que la incertidumbre sobre el futuro puede afectar negativamente a la salud mental de los futbolistas profesionales, especialmente durante los periodos de recuperación de lesiones.

El sindicato consideró que convertir el futuro de Musiala y su estado de salud en un tema de debate público aumenta la presión que soporta.

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La FIFPRO insistió en que cualquier reserva relacionada con el contrato debe tratarse en privado con el jugador y sus representantes, lejos de las declaraciones a los medios.

El organismo subrayó que los contratos deben respetarse y explicó que el hecho de que un jugador sufra una lesión o baje su rendimiento no da derecho al club a reabrir las condiciones que aceptó previamente, del mismo modo que encadenar una serie de actuaciones excepcionales no otorga automáticamente al jugador el derecho a exigir un aumento de sueldo.

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Asimismo, recordó que clubes, ligas y sindicatos de jugadores acordaron, en el ámbito de la FIFA, considerar la estabilidad contractual como uno de los principios fundamentales del juego, un principio que protege por igual a clubes y futbolistas.

La FIFPRO cerró su comunicado reafirmando su apoyo a Musiala y a todos los jugadores que respetan sus compromisos contractuales, y pidió a los clubes que actúen de la misma manera.

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Este choque llega tras una serie de declaraciones polémicas que comenzaron cuando Uli Hoeneß, presidente honorífico del club, expresó sus dudas sobre la capacidad de Musiala para recuperar su nivel anterior, ya que padece un trastorno neurológico que le provoca breves crisis de ausencia, que pueden controlarse hasta cierto punto con medicación, según había revelado el propio jugador.

Hoeneß también planteó la cuestión de la proporción entre el rendimiento que se espera del jugador y su elevado salario, antes de que Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern, asegurara que el club esperará a evaluar la evolución de su estado y que, si fuera necesario, podría sentarse más adelante con su familia y sus representantes para abordar el asunto.

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Karl-Heinz Rummenigge, exdirector ejecutivo y miembro del consejo de supervisión del club, también se sumó al debate al considerar que el regreso de Musiala a su nivel anterior no está garantizado y que su salario podría ser objeto de discusión si no recupera sus habituales capacidades.