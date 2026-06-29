«Los clavos de Neuer siembran el pánico»... Crisis de última hora para Alemania a pocas horas del partido contra Paraguay

La selección alemana sufrió una crisis de última hora poco antes de su partido contra Paraguay este lunes en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

Tras viajar de Carolina del Norte a Boston para jugar en el estadio Gillette, el equipo alemán, favorito en la eliminatoria, se enfrenta a un rival sudamericano por primera vez desde su última sorpresa.

Los alemanes llegan como claros favoritos, aunque cayeron ante un equipo sudamericano en su último cruce.

Según «The Sun», el equipo alemán se retrasó porque uno de sus jugadores olvidó el pasaporte.

Los cuatro veces campeones del mundo pasaron un rato en las gradas del aeropuerto mientras uno de ellos, cuya identidad no se ha revelado, buscaba sus documentos.

Según «Bild», un conductor llevó el pasaporte a la pista y se lo entregó a un agente.

Antes, el portero Manuel Neuer había alertado al personal de seguridad al activar los detectores de metales por los clavos de su pie derecho.

El viaje no fue tan tranquilo como hubiera deseado el entrenador Julian Nagelsmann antes de este decisivo partido a vida o muerte.

Aun así, Neuer y Jamal Musiala firmaron autógrafos a los aficionados que esperaban en el aeropuerto.