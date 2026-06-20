«Los chicos de la playa»... Una nueva crisis acecha a los compañeros de Cristiano Ronaldo en el Mundial

El defensa portugués Rubén Díaz defendió a sus compañeros de la selección tras la polémica por la visita de varios jugadores a la playa un día después de llegar a California y acusó a los medios de exagerar el incidente.

El redactor jefe del periódico «Record» los llamó «chicos de la playa» por aprovechar una hora de descanso en la playa de Lake Worth, durante la mañana libre concedida por el seleccionador Roberto Martínez.

En la excursión participaron Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, João Félix, Gonçalo Guedes, José Sa, Diogo Dalot y Samu Costa. La foto desató una fuerte polémica sobre su profesionalismo, especialmente tras el decepcionante empate 1-1 contra la República Democrática del Congo en el debut.

En la rueda de prensa del viernes, cuatro días antes del partido contra Uzbekistán, el jugador del Manchester City mostró su malestar por la cobertura mediática y afirmó con firmeza: «Esto ni siquiera debería ser un problema. Ustedes tienen gran parte de la responsabilidad; su deber es informar correctamente».

Díaz defendió que el descanso en la playa había sido «beneficioso» y añadió: «Si se hace bien, solo habrá ventajas», y elogió a Martínez por no tener miedo a las críticas.

Antes, Bruno Fernandes, del Manchester United, ya había rechazado las críticas: «Si no hubiéramos ido a la playa, habríamos estado encerrados en la habitación del hotel, sin espacio para recuperarnos».

Fernández añadió: «Estamos acostumbrados a que todo se vea de forma positiva por unos y negativa por otros. Queremos dejar claro a nuestra afición que hacemos todo lo posible para afrontar este partido de la mejor manera y representar a nuestro país como se merece».

La polémica llega en un momento delicado para Portugal, que ya sufre tensiones internas tras el mal partido inaugural y las declaraciones de João Neves sobre Ronaldo.

Ahora, Portugal se concentra en Uzbekistán, rival de la segunda jornada, con el objetivo de recuperar los puntos perdidos ante Congo y mantener viva su clasificación.