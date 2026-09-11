Los cánticos homófobos le cuestan una multa de 35.000 euros a un club de la Premier League

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha impuesto a Hull City una multa de 30.000 libras (casi 35.000 euros) por cánticos homófobos. Tres aficionados entonaron sus cánticos el pasado febrero durante el duelo de la FA Cup ante el Chelsea. Hull ha aceptado la multa y ha hecho un llamamiento a todos sus aficionados.

"Hull City condena en los términos más enérgicos el lenguaje ofensivo e inapropiado de los aficionados implicados", escribió el club en un comunicado. "El cántico en cuestión, 'rent boy', está considerado un insulto homófobo y su uso puede constituir un delito de odio".

'Rent boy' se usa en inglés de manera informal para referirse a un joven prostituto que ofrece sus servicios a cambio de dinero, normalmente a otros hombres. El cántico fue detectado en la primera parte del partido, tras lo cual el speaker del estadio hizo un llamamiento para que cesara de inmediato y recordó que había cámaras presentes.

El speaker comunicó en la segunda parte que se habían tomado medidas y que se habían producido detenciones. "Los tres aficionados que han sido identificados como los culpables de los cánticos homófobos han sido vetados por el club durante un mínimo de tres años", prosigue Hull en su comunicado.

"Las personas que sean sorprendidas utilizando este tipo de cánticos pueden ser detenidas y procesadas penalmente". El Hull visita el sábado precisamente al Chelsea. "De cara al partido de fuera del sábado en Stamford Bridge, el club recuerda a todos los aficionados que cualquier forma de discriminación es totalmente inaceptable y no será tolerada".

"El club aplica una estricta política de tolerancia cero y seguirá colaborando con las autoridades pertinentes para garantizar que se tomen las medidas adecuadas contra cualquier persona responsable de comportamiento discriminatorio".

Por último, Hull subraya que está comprometido con la 'igualdad, diversidad e inclusión'. "Y todos nuestros aficionados tienen un papel que desempeñar para garantizar que los días de partido sean seguros y acogedores para todos. El club seguirá manteniendo regularmente un diálogo con los grupos de aficionados para seguir mejorando la experiencia de los días de partido para todos".