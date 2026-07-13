«Los campeones de Europa son los favoritos»... ¡Deschamps apuesta por la victoria de España!

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha declarado que España es la gran favorita para ganar el Mundial de 2026, en un intento por trasladar la presión al rival antes de la semifinal.

Ambas selecciones se verán mañana martes en Atlanta, en el primer duelo de semifinales del Mundial de Norteamérica, ante la expectación mundial.

Deschamps declaró a Movistar: «Los conocemos bien, son campeones de Europa y ya nos enfrentamos en las semifinales de la Liga de Naciones. Antes del Mundial nos veían como favoritos, pero ahora España lo es».

Añadió, en una clásica estrategia psicológica previa a los grandes partidos: «Esto les supone más presión por todo lo que han logrado, pese a perder la final de la Liga de Naciones ante Portugal; pero son un equipo muy bueno con muchos puntos fuertes».

Finalmente, elogió el nivel del torneo y concluyó: «Es la primera semifinal del Mundial y el nivel es muy alto».