Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

«Los campeones de Europa son los favoritos»... ¡Deschamps apuesta por la victoria de España!

Francia vs España
Francia
España
World Cup
D. Deschamps
Francia
España
EE. UU.

Guerra psicológica

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha declarado que España es la gran favorita para ganar el Mundial de 2026, en un intento por trasladar la presión al rival antes de la semifinal.

Ambas selecciones se verán mañana martes en Atlanta, en el primer duelo de semifinales del Mundial de Norteamérica, ante la expectación mundial.

Deschamps declaró a Movistar: «Los conocemos bien, son campeones de Europa y ya nos enfrentamos en las semifinales de la Liga de Naciones. Antes del Mundial nos veían como favoritos, pero ahora España lo es».

Añadió, en una clásica estrategia psicológica previa a los grandes partidos: «Esto les supone más presión por todo lo que han logrado, pese a perder la final de la Liga de Naciones ante Portugal; pero son un equipo muy bueno con muchos puntos fuertes».

Finalmente, elogió el nivel del torneo y concluyó: «Es la primera semifinal del Mundial y el nivel es muy alto».

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
España crest
España
ESP
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google