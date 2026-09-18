Los primeros rasgos del nuevo proyecto de la selección de Países Bajos han comenzado a aparecer, después de que el entrenador español Xavi Hernández anunciara su primera convocatoria desde que asumió la dirección del combinado neerlandés, de cara a disputar las competiciones de la Liga de las Naciones de la UEFA durante el próximo parón internacional.

La selección neerlandesa se prepara para disputar tres duelos exigentes, ya que se enfrenta a Alemania en su terreno, antes de visitar a Serbia y Grecia, en el inicio de la andadura de Xavi con el combinado neerlandés, la primera experiencia del técnico español a nivel de selecciones tras su anterior etapa con el Barcelona.

La llegada de Xavi al cargo de seleccionador de Países Bajos se contempla como una etapa importante en su trayectoria como entrenador, especialmente después del período que pasó al frente del cuerpo técnico del Barcelona, según informó el diario español "As".

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El técnico español cuenta con un gran respaldo de la Federación Neerlandesa de Fútbol, ante las esperanzas depositadas en su nuevo proyecto para reconstruir la selección y desarrollar su nivel, de cara a los compromisos venideros y los torneos que esperan al equipo durante los próximos años.

La primera convocatoria de Xavi llega cargada de una serie de cambios, ya que estuvo marcada por la ausencia de un grupo de jugadores experimentados, en un paso que refleja la tendencia del entrenador español a dar la oportunidad a nuevos elementos, además de apoyarse en algunos nombres que considera capaces de formar el núcleo de la selección neerlandesa en el futuro.

La primera lista de Xavi presenció una serie de ausencias llamativas, ya que tanto Wijnaldum como Marten de Roon y Stefan de Vrij quedaron fuera de los planes del entrenador español, pese a la gran experiencia que poseen los tres con la selección neerlandesa.

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Asimismo, la ausencia de Memphis Depay fue una de las mayores sorpresas, ya que el delantero neerlandés no estuvo presente en los planes iniciales de Xavi al comienzo de su nuevo proyecto. Al mismo tiempo, se ausentó Kees Smit, pese a que se le considera uno de los jugadores que pueden tener un papel importante en el futuro de la selección neerlandesa durante el próximo período.

En cambio, la lista presenció la presencia de una serie de caras nuevas, y Ruben van Bommel, hijo de Mark van Bommel, actual seleccionador de Bélgica, fue uno de los nombres más destacados que Xavi convocó a su primera lista.

El entrenador español espera aprovechar el grupo de jugadores jóvenes junto a los elementos con experiencia, con el fin de construir una selección capaz de competir en los compromisos venideros, manteniendo el equilibrio entre la renovación y la estabilidad.

Y a continuación, la lista de Países Bajos:

- Portería: Bart Verbruggen "Brighton & Hove Albion", Robin Roefs "Sunderland", Mark Flekken "Bayer Leverkusen".

- Defensa: Lutsharel Geertruida "PSV Eindhoven", Virgil van Dijk "Liverpool", Jeremie Frimpong "Liverpool", Jurriën Timber "Arsenal", Nathan Aké "Fenerbahce", Jan Paul van Hecke "Tottenham Hotspur", Micky van de Ven "Tottenham Hotspur", Denzel Dumfries "Real Madrid", Jorrel Hato "Chelsea"

- Centro del campo: Justin Kluivert "Bournemouth", Ryan Gravenberch "Liverpool", Tijjani Reijnders "Al Qadisiya", Teun Koopmeiners "Juventus", Quinten Timber "Crystal Palace", Joey Veerman "Borussia Dortmund", Kenneth Taylor "Lazio", Jayden Zieschell "Feyenoord".

- Ataque: Cody Gakpo "Liverpool", Noa Lang "Nápoles", Donyell Malen "Roma", Brian Brobbey "Sunderland", Crysencio Summerville "Al Hilal", Ruben van Bommel "PSV Eindhoven".









Xavi estará ante una prueba temprana con la selección neerlandesa, cuando comience su andadura con un enfrentamiento ante Alemania en su terreno, antes de disputar dos partidos fuera de su campo ante Serbia y Grecia. Estos tres duelos representan una primera oportunidad para el entrenador español de aplicar sus ideas y probar a los elementos que eligió para su lista, además de definir la forma de la selección neerlandesa bajo su dirección.

Con la presencia de nombres destacados en las distintas líneas, frente a la exclusión de una serie de jugadores experimentados, la primera lista de Xavi parece un mensaje claro sobre la forma de la nueva etapa, a la espera de que los partidos oficiales revelen hasta qué punto tienen éxito las elecciones del entrenador español y su capacidad para conducir a Países Bajos hacia sus próximos objetivos.