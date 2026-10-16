Los beneficios de aplazar el clásico: Al Ahli recupera a Mendy antes del duelo contra Al Feiha

El Al Ahli recuperó a su portero senegalés Édouard Mendy, a pocos días de disputar el partido contra Al Feiha en la Liga Roshn de Arabia Saudí.

El Al Ahli visitará al Al Feiha el próximo lunes, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al Majma'ah, en la décima jornada de la Liga Roshn.

Y a 72 horas del encuentro, el periodista saudí Mishal Al Otaibi anunció que Mendy está listo para jugar ante el Al Feiha, ya que participó en los entrenamientos grupales tras recuperarse de la lesión que sufrió durante el pasado periodo.

El guardameta senegalés se había ausentado del "Raqi" en los duelos contra el Al Fateh, en la octava jornada de la Liga Roshn, y contra el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite.

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Se suponía que Mendy también se perdería el clásico ante el eterno rival Al Nassr, que estaba previsto celebrarse ayer jueves, antes de que fuera aplazado hasta el próximo mes de marzo.

Cabe recordar que el jugador de 34 años ha participado con el Al Ahli en 9 partidos desde el inicio de la temporada actual, en los que su portería recibió 13 goles, y solo mantuvo la valla invicta en 3 encuentros.