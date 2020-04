Baby Galácticos: El plan del Real Madrid para dominar el mundo

Los días en que Florentino Pérez fichaba a los grandes cracks del fútbol han terminado; ahora, el club capitalino centra su mirada en el futuro.

Hace no mucho tiempo, cada verano era visto con temor por los clubes más grandes de Europa. El regreso del sol sería acompañado de la apertura del enorme talonario de cheques de Florentino Pérez, quien buscaría llevar al a los mejores jugadores del mundo. El presidente blanco solía buscar al último Galáctico para agregarlo a su colección.

No importaba si los vendedores eran el o la , el o el : nadie estaba a salvo del dinero del cuadro merengue. Ni siquiera el pudo resistirse, llegando incluso a perder a un Luis Figo que se mudó del Camp Nou al Bernabéu sin escalas.

Veinte años después del comienzo del primer mandato de Pérez en el año 2000, los objetivos han cambiado. Los Ronaldo (el brasileño y el portugués), los David Beckham o los Roberto Carlos ya no son la prioridad para la entidad capitalina. Ahora, desde hasta y en todo el mundo, los potenciales 'Galactiquitos', o los 'Baby Galácticos' están siendo observados con interés. Y llegan al Bernabéu cada vez con más frecuencia.

La política no es del todo novedosa. Ya en 1996, el Madrid se lanzó a por los hermanos adolescentes argentinos Estaban y Nicolás Cambiasso. El propio Pérez se desvió de su estricta política galáctica a partir de 2005, firmando a talentos prometedores menores de 23 años como Sergio Ramos, Gonzalo Higuaín, Fernando Gago y Robinho, entre otros.

Sin embargo, no fue sino hasta el verano de 2013 que realmente se pudo ver un cambio real en el pensamiento del presidente. El hecho de que el Madrid no firmara a la sensación del momento, Neymar Jr., se consideró un descuido imperdonable para un club que siempre se enorgulleció, desde Di Stefano y Puskas en la década de 1950 hasta Cristiano Ronaldo, casi seis décadas después, de hacer los mejores fichajes del mundo. El Barcelona demostró ser más minucioso en su exploración, más ágil en las negociaciones y quizás más dispuesto a dar cabida a las extravagantes solicitudes hechas por todas las partes involucradas en ese notorio acuerdo.

"Hablamos, vimos cómo se dirigía la transferencia y nos dimos cuenta de que habría dañado nuestro ecosistema", dijo Pérez a Punta Pelota sobre las conversaciones fallidas por Neymar en 2013. Sin embargo, se sabe que Pérez quiso al actual jugador del Paris Saint-Germain hasta último momento.

El comportamiento en el mercado del Real Madrid luego de su intento fallido de firmar a Neymar muestra elocuentemente la determinación de Pérez de no volver a quedar atrapado. Junto a Gareth Bale llegaron Casemiro, Isco y Dani Carvajal, todos ellos de 21 años, mientras que dos años después Marco Asensio firmó desde el a la tierna edad de 19 años.

Las últimas temporadas han visto al Madrid centrarse casi exclusivamente en jóvenes talentos. Además de la pareja brasileña Vinicius Junior y Rodrygo, ambos de 18 años cuando se mudaron al Bernabéu, llegaron Martin Odegaard (16), Takefusa Kubo (18), Brahim Díaz (19), Andriy Lunin (19), Eder Militao (20) y Federico. Valverde (18). El club sigue buscando a la próxima gran estrella.

La última joya potencial en aterrizar en Madrid ha sido Reinier, ex compañero de equipo de Vinicius en el Flamengo, quien firmó contrato apenas unos minutos después de apagar las velas de su pastel de cumpleaños número 18.

Es comprensible que uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los adolescentes de América del Sur y otros lugares sea el adaptarse a una nueva cultura a miles de kilómetros de casa. "Es difícil, va de jugador a jugador, de persona a persona. Algunos podrán adaptarse más rápido, otros no", dijo Rodrygo a Goal al ganar el premio NxGn 2020 al mejor futbolista adolescente del mundo. Una lista que incluyó a otros dos jugadores de Madrid, Reinier y Kubo, en el top 10.

"Creo que cuando Vini llegó, me dijo que estaba un poco solo, porque en la pretemporada Marcelo y Casemiro aún no estaban allí. Él, entonces, era el único brasileño. El comienzo resultó ser un poco difícil. Cuando llegué, estábamos los cinco brasileños aquí: Casemiro, Marcelo, Vinicius, Militao y yo, así que eso me ayudó mucho", señaló.

Rodrygo y Vinicius han disfrutado de grandes comienzos en el Madrid, y con Reinier uniéndose a ellos, hay una creciente esperanza de que los blancos puedan desarrollar una línea de ataque brasileña que, aunque de forma tardía, compensaría el frustrado fichaje de Neymar.

"Tenemos este sueño de hacer historia aquí en el Real Madrid y también en el equipo nacional brasileño", agregó Rodrygo. "Tenemos una muy buena relación, nos conocemos de Brasil, pero como él es de Río y yo soy de Sao Paulo, hubo una cierta distancia y terminamos hablando por Internet y por Whatsapp".

"Hoy estamos juntos todos los días, nuestra amistad se fortalece cada vez más. Tenemos muchas cosas en común y tenemos sueños que esperamos realizar".

Sobre Reinier, opinó: "Creo que quieren establecer un trío aquí o un cuarteto brasileño en ataque. Veremos".

Irónicamente, como el propio Reinier admitió al firmar, uno de los mayores atractivos para los Galactiquitos son los Galácticos que les precedieron.

"Cuando era muy pequeño solía ver los partidos del Madrid de los Galácticos con mi padre", dijo el adolescente a Marca. “Me encantó Madrid. Y, por supuesto, desde entonces siempre los he amado". Aunque muchos de la última generación apenas habían aprendido a caminar cuando Zidane, Ronaldo y compañía hacían todo lo que hacían, gracias a sus padres, hermanos mayores y Youtube, la leyenda del Madrid Galáctico permanece intacta, dando un argumento de venta inmejorable para los directivos del Madrid una vez que un jugador ha sido identificado como objetivo.

Tal política, por supuesto, está, por su propia naturaleza, lejos de ser infalible. Los ejemplos de Valverde, quien fue fichado desde Peñarol a los 16 años (aunque permaneció en otros dos años) y entró en el primer equipo la temporada pasada; o Asensio, el autor de un gol en la final de la Liga de Campeones en su temporada de debut, son en gran medida las excepciones a la regla.

Más típico es el caso de Odegaard, internacional de Noruega que llegó a los 16 años pero que recién ahora, después de casi cuatro años cedido en y España, se considera que tiene la posibilidad de tener un lugar en el primer equipo. La paciencia es vital para cualquier joven que espera su gran oportunidad.

“Para los jugadores jóvenes, y para mí en este momento, es crucial tener minutos. En Madrid creo que es difícil de conseguirlos”, dijo Odegaard, quien actualmente disfruta de una campaña impresionante con la , a TV2 en diciembre. “Hay muchos grandes jugadores allí y la competencia es enorme. Era obvio que lo mejor que podía hacer era pedir otro préstamo".

“Mi objetivo es seguir jugando con el Real Madrid. Por eso firmé con ellos. Para mí, ese es el mejor lugar para estar, siento que he mejorado en estos últimos dos años, soy mejor jugador, más fuerte y más maduro".

Sólo el tiempo dirá si Odegaard, Rodrygo, Vinicius, Reinier y el resto de los jóvenes estarán a la altura del Real Madrid. Nada se puede dar por sentado en uno de los clubes más fuertes del mundo, con internacionales consagrados en casi todos los puestos.

Mientras tanto, los ojeadores blancos no dejarán piedra sin mover con la esperanza de encontrar la próxima gran joya que pueda causar impacto en el Bernabéu. Los nombres pueden cambiar temporada tras temporada, algunos se convertirán en leyendas merengues y otros se mudarán a otro lugar, pero los Baby Galácticos, el proyecto favorito de Pérez para dominar el mundo, no es sólo cosa de un año, sino de una década entera. Los chicos llegaron para quedarse.