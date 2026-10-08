Los argumentos de Marruecos y Senegal: ¿qué ocurre en la audiencia del TAS?

Esta mañana del jueves comenzó en la ciudad suiza de Lausana la audiencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que se prepara para resolver uno de los casos más polémicos de la historia de la Copa Africana de Naciones, después de que la crisis de la final de la edición 2025 entre Marruecos y Senegal llegara a su momento decisivo.

El tribunal se enfrenta a dos lecturas jurídicas radicalmente distintas de lo ocurrido en la final; mientras la parte marroquí se apoya en los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo, Senegal sostiene que el resultado del partido ya quedó decidido sobre el terreno de juego, después de que el árbitro congoleño Jean Jacques Ndala permitiera a sus jugadores regresar al campo y reanudara el encuentro hasta su conclusión, antes de que los "Leones de la Teranga" vencieran por un gol a cero tras la prórroga.

La cuestión fundamental en Lausana radica en determinar el efecto jurídico de la salida de los jugadores de Senegal del terreno de juego en protesta por el arbitraje, y su posterior regreso para completar el partido, sobre todo porque la comisión de apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió posteriormente anular el resultado y considerar a Senegal perdedor por retirada, dando por válida la victoria de Marruecos por 3-0.

El guardameta senegalés Édouard Mendy había declarado el pasado marzo: "Sabemos cómo ganamos la Copa Africana de Naciones, y sabemos lo que pasó en una de las noches de febrero en Marruecos", mientras que Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, afirmó en declaraciones a los medios: "Para mí, soy campeón de África, le guste a algunos o no".

Pero más allá de las declaraciones cruzadas, la batalla de Lausana girará esencialmente en torno a la interpretación del reglamento, los límites de la autoridad del árbitro y hasta qué punto es posible anular el resultado de un partido que se completó sobre el terreno de juego.

La cadena "Afrik-Foot", especializada en los asuntos deportivos africanos, repasa los argumentos de ambas partes, que previsiblemente se presentarán en la audiencia de hoy.

Senegal se aferra a la autoridad del árbitro

Se espera que Senegal haga del artículo quinto de las Reglas de Juego, emitidas por la International Football Association Board (IFAB), uno de los principales pilares de su defensa, al establecer este la autoridad del árbitro en la dirección del partido y el carácter definitivo de sus decisiones relativas a los hechos de juego.

Senegal insiste en que el árbitro Jean Jacques Ndala permitió a sus jugadores regresar al terreno de juego tras el periodo de retirada, luego reanudó el partido y dirigió lo que restaba del mismo hasta que pitó el final, declarando la victoria de Senegal por 1-0 tras la prórroga.

Aquí surge la pregunta más importante del argumento senegalés: si el árbitro permitió reanudar el partido y luego lo dirigió hasta su final, ¿tiene alguna instancia administrativa, después de ello, la facultad de anular el resultado que el árbitro dio por válido?

El abogado especializado en derecho deportivo Pius Ndoubouko afirmó, en declaraciones a la cadena SABC, que los jugadores de Senegal "regresaron al campo, el partido continuó y luego el árbitro pitó el final", considerando que la comisión de apelaciones de la CAF no podía revocar la decisión adoptada por el árbitro dentro del campo.

El argumento senegalés no se limita a la autoridad del árbitro, ya que el equipo de la defensa, encabezado por el abogado español Juan de Dios Crespo-Pérez, puede alegar también la inexistencia de un texto claro que regule específicamente el caso de un equipo que abandona el terreno de juego de forma temporal y luego regresa y completa el partido hasta su final.

Crespo-Pérez había dado al caso una dimensión más amplia durante la rueda de prensa en la que anunció el recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo, al afirmar que volver a arbitrar un partido que ya había terminado es algo "sin precedentes", y considerar que el caso podría trascender los límites del fútbol africano para plantear una pregunta relacionada con el futuro del juego y sus reglas.

Senegal también puede intentar distinguir entre el caso de la final de 2025 y situaciones anteriores en las que un equipo se negó a completar el partido de forma definitiva, entre ellas el partido de vuelta de la final de la Liga de Campeones de África 2019 entre el Espérance tunecino y el Wydad marroquí, e insistir en que sus jugadores sí regresaron al terreno de juego y reanudaron el juego.

Marruecos reclama la aplicación literal del reglamento

En cambio, la defensa marroquí se basa en una lectura directa de los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones, que establecen que se considera perdedor al equipo que se niegue a jugar o abandone el terreno de juego antes del final del partido sin permiso del árbitro, con la posibilidad de darlo por perdedor con un resultado de 3-0 y de excluirlo según las circunstancias.

Marruecos se apoya en que la infracción se produjo en el momento mismo en que los jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego y, por tanto, su regreso posterior no anula el hecho que se consumó con anterioridad.

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, confirmó esta postura en declaraciones a la revista "Jeune Afrique", al afirmar que las reglas del fútbol y las normas jurídicas que regulan el partido "fueron obstaculizadas y vulneradas" por parte del rival.

Añadió que la FIFA modificó su reglamento tras el incidente, de modo que el jugador que abandona el terreno de juego sin permiso queda expuesto a la sanción con tarjeta roja, considerando que ello respalda el punto de vista marroquí.

La parte marroquí se apoya también en un hecho más concreto: el número de jugadores de Senegal presentes sobre el terreno de juego se redujo en un momento del partido a solo tres jugadores, mientras que las Reglas de Juego exigen la presencia de al menos siete jugadores para que cualquiera de los dos equipos pueda continuar el partido.

Sobre esta base, la defensa marroquí puede alegar que la infracción ya se había consumado antes del regreso de los jugadores de Senegal, y que la reanudación posterior del partido no borra el efecto de la conducta ocurrida durante el periodo de interrupción.

¿Protege la reanudación del partido su resultado?

Aquí el caso llega a su punto más delicado, pues no se trata solo de determinar si Senegal infringió el reglamento, sino que se extiende a la pregunta sobre la sanción apropiada para esa infracción.

Senegal sí abandonó el terreno de juego, pero el partido se reanudó después, continuó hasta el pitido final y arrojó un ganador sobre el terreno de juego.

Por ello, el Tribunal de Arbitraje Deportivo debe ponderar entre el principio de aplicación estricta del reglamento, por un lado, y el principio de proporcionalidad en las sanciones y la preservación de la integridad del resultado deportivo, por otro.

La pregunta central es la siguiente: ¿la salida del campo sin permiso del árbitro conduce automáticamente a la aplicación de los artículos 82 y 84 y a la anulación del resultado del partido, aunque el equipo regresara después, reanudara el juego bajo la dirección del árbitro y ganara el partido? ¿O el regreso del equipo, la reanudación del encuentro y el posterior pitido final del árbitro hacen que el resultado deportivo quede protegido, con la posibilidad de imponer otras sanciones disciplinarias a los responsables del incidente?

Y es precisamente este punto el que podría ser la clave del fallo esperado en Lausana, porque el caso no tiene que ver solo con si la conducta de Senegal infringió el reglamento, sino con si esa vulneración justifica la máxima sanción posible: retirar el resultado de un partido que se decidió sobre el terreno de juego y conceder el título al rival.