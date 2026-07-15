Los argentinos muestran su peor cara antes de la semifinal del Mundial

En Atlanta, los aficionados argentinos calentaron la semifinal del Mundial. Durante el himno de Inglaterra, lo acallaron a gritos.

En el fútbol suele haber respeto durante el himno, pero los argentinos lo ignoraron.

En Atlanta, los argentinos ignoraron esa norma. «Quien no salte, es de Inglaterra», corearon en el Mercedes-Benz Stadium. Al terminar el himno inglés, respondieron con silbidos.

Los ingleses respondieron silbando durante el himno argentino, aunque la prensa británica ha resaltado más el primer incidente: «Escandaloso», titula The Sun.

La tensión en la grada se traslada al campo, donde el árbitro Ismail Elfath intenta mantener el orden.