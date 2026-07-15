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Los argentinos muestran su peor cara antes de la semifinal del Mundial

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup

En Atlanta, los aficionados argentinos calentaron la semifinal del Mundial. Durante el himno de Inglaterra, lo acallaron a gritos. 

En el fútbol suele haber respeto durante el himno, pero los argentinos lo ignoraron. 

En Atlanta, los argentinos ignoraron esa norma. «Quien no salte, es de Inglaterra», corearon en el Mercedes-Benz Stadium. Al terminar el himno inglés, respondieron con silbidos. 

Los ingleses respondieron silbando durante el himno argentino, aunque la prensa británica ha resaltado más el primer incidente: «Escandaloso», titula The Sun

La tensión en la grada se traslada al campo, donde el árbitro Ismail Elfath intenta mantener el orden.

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