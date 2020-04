Los archivos X de Goal: Higuita, el ídolo de Atlético Nacional que debutó en Millonarios

A pesar de declarar pública y abiertamente su amor por Nacional, el portero que marcó la historia del fútbol debutó con Millonarios a nivel profesional.

Quién conozca a José René Higuita sabrá que es seguidor furibundo de , que acompaña a los verdolagas al estadio cada vez que puede y que muchos de sus grandes amigos de la vida forman o formaron parte del club de sus amores.

Sin embargo, pocos recuerdan que la primera oportunidad en el fútbol profesional que tuvo El Loco, vino de la mano de uno de los rivales históricos del que, después, fuera el equipo en el que se consagró como arquero.

Un 8 de septiembre de 1985 saltaba al terreno de juego un René Higuita vestido de azul, casualmente en un clásico ante Atlético Nacional, el partido que terminó con empate a unos, fue el del debut del dueño de la mejor jugada de la historia, como se le catalogó al famoso Escorpión.

Higuita fue miembro del en el cual se destacaban Pimentel, Peluffo, Hugo Galeano y ‘Cheche’ Hernández, cuenta que llegó un sábado, entrenó y al día siguiente debutó, sin embargo su paso por el conjunto capitalino duró tan solo un año y luego partió rumbo a Nacional.

Millos le dio la primera oportunidad, sin embargo el propio Higuita reconoce que el equipo que siempre llevará en su corazón es Nacional, "Guardo mucho cariño y respeto por Millonarios, equipo en el que debuté. A Nacional desde niño lo he llevado en mi corazón y más cuando me tocó vestir su camiseta. Ahora que ya no estoy, lo acompaño y tengo mis amigos en el equipo. Siempre mi corazoncito ha sido de Atlético Nacional".