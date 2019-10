LAFC descarta cualquier tipo de salida de Carlos Vela

John Thorrington, gerente general y vicepresidente ejecutivo del club, explicó los motivos por los cuales el mexicano no puede salir del equipo.

Carlos Vela es el hombre del momento en la : es el jugador con más goles y asistencias en lo que va de temporada. Y además está a un gol de superar el récord de Josef Martínez. Todo esto ha llamado la atención de otros clubes, que sueñan con tener al Bombardero en sus filas.

Sin embargo, no tiene ninguna intención de dejar ir al crack mexicano. El club tiene objetivos muy ambiciosos para la próxima temporada y uno de ellos es trascender en la Concachampions, torneo que ha terminado en manos de clubes mexicanas desde el año 2006.

🇲🇽 ¡ORGULLO AZTECA! 💪



💥 A pesar de las fuertes críticas, Edson, Chucky y Herrera la están rompiendo en el Viejo Continente.



Mexicanos, sigan hablando dentro de la cancha 😎. pic.twitter.com/zsVcupYEOR — Goal (@goalmex) September 18, 2019

John Thorrington, gerente general y vicepresidente ejecutivo de LAFC, explicó la situación de Carlitos en diálogo con ESPN. El directivo dejó claro que el club espera contar con su gran figura en el torneo más importante de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

"En noviembre (cuando la temporada termine) no se puede hacer un préstamo, tendría que ser hasta enero y eso no nos conviene, porque ya la próxima temporada vamos a jugar la Liga de Campeones de Concacaf y no puedo imaginar que eso tuviera sentido”, explicó Thorrington.