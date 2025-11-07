Los Angeles Chargers vs Pittsburgh Steelers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Sunday Night Football entra en el foco de atención de la costa oeste esta semana, con Aaron Rodgers y los líderes Pittsburgh Steelers (5-3) visitando a Justin Herbert y los Los Angeles Chargers (6-3) bajo las luces brillantes de NBC/Peacock.

Ambos equipos se sienten un poco mejor consigo mismos después del fin de semana pasado. Cada uno escapó con una victoria 27-20, los Steelers deteniendo una racha de dos derrotas al vencer a los Colts, que solo habían perdido una vez previamente, mientras que los Chargers remontaron un déficit temprano para superar a los Titans, que solo habían ganado un partido.

Esta temporada de los Chargers ha sido una montaña rusa que nadie pidió. Salieron disparados con un 3-0, su mejor inicio en más de dos décadas, solo para perder tres de los siguientes cuatro y caer de nuevo a la realidad con un 4-3. Pero han estabilizado el barco con victorias consecutivas sobre Minnesota y Tennessee, manteniéndose a una distancia alcanzable de Denver en la AFC Oeste.

Los Steelers, por su parte, salieron golpeando con un 4-1 antes de tropezar a finales de octubre con derrotas ante Cincinnati y Green Bay. Su victoria contra Indianápolis el domingo no solo detuvo el sangrado, sino que les dio un respiro. Ahora están dos juegos completos por delante de Baltimore en la cima de la AFC Norte.

Así que el escenario está listo: dos equipos que creen haber enderezado el barco, dos mariscales de campo estrellas en Rodgers y Herbert, y un foco de atención en horario estelar que tiende a revelar quién es real y quién solo se está aferrando.

Hora de inicio del partido Los Angeles Chargers vs Pittsburgh Steelers

Los Chargers y los Steelers se enfrentarán en la Semana 10 de la temporada de la NFL en el SoFi Stadium en Inglewood, CA, el domingo 9 de noviembre, comenzando a las 8:20 pm ET.

Noticias del equipo de Los Angeles Chargers

Los Chargers llegan al domingo por la noche con su profundidad ya siendo estirada en las trincheras. Perder a Joe Alt para la temporada fue un gran golpe para una línea ofensiva que ya estaba cojeando, y ahora Los Ángeles se ve obligado a rehacer su plan de protección sobre la marcha contra una de las unidades de presión de pase más implacables en el fútbol. Para empeorar las cosas, el campo defensivo ha estado lidiando con su propia ola de lesiones, Jabrill Peppers se quedó fuera la semana pasada con un problema de cuádriceps, sumándose a un grupo de seguridad que ya echaba de menos a DeShon Elliott, quien recientemente fue colocado en la lista de lesionados.

Con Peppers, Clark y Elliott todos marginados, fueron Jalen Ramsey y el recién adquirido Kyle Dugger quienes fueron asignados para mantener la retaguardia unida. Eso parece ser el mismo guion de cara a la Semana 10, los Chargers van a seguir adelante con lo que tienen.

Los Chargers, con marca de 6-3, replicaron el mismo marcador final exacto en su victoria sobre Tennessee. Justin Herbert nuevamente pareció ser el núcleo de una franquicia, completando 19 de 29 pases para 250 yardas con dos touchdowns por pase y una intercepción, y también mostró sus piernas, sumando 57 yardas y un touchdown por carrera en nueve intentos.

Oronde Gadsden II lideró el cuerpo de receptores con cinco recepciones para 68 yardas, continuando cimentándose como uno de los más confiables moviendo las cadenas para Herbert. La defensa de LA también hizo su parte del trabajo pesado, acumulando cuatro capturas y cuatro tacleadas para pérdida para evitar que los Titans encontraran un ritmo real.

Getty Images

Noticias del equipo Pittsburgh Steelers

Los Steelers están lidiando con su propio informe médico que está comenzando a acumularse. Siete jugadores fueron listados como no participantes el miércoles: Scotty Miller (dedo), Cory Trice Jr. (isquiotibiales/rodilla), Jabrill Peppers (cuádriceps), Cole Holcomb (enfermedad), Alex Highsmith (tobillo), Isaac Seumalo (pectoral) y Darnell Washington (pie).

Notablemente, Miller, Trice, Peppers y Holcomb también se perdieron la victoria de la semana pasada sobre los Colts, y con otra ronda de tiempo de práctica perdido, parecen estar yendo en la dirección equivocada. Eso está lejos de ser ideal cuando se preparan para un equipo de los Chargers que, aunque mermado o no, todavía puede poner puntos en el marcador y forzar desajustes.

Pittsburgh ascendió a 5-3 en la temporada con una peleada victoria de 27-20 sobre Indianápolis, apoyándose en el equilibrio y la tenacidad para lograrlo. Aaron Rodgers no necesitó ofrecer un espectáculo de fuegos artificiales, pero fue eficiente, completando 25 de 35 para 203 yardas y un touchdown. En el terreno, Jaylen Warren anotó dos veces en la zona roja en 16 acarreos, mientras que Calvin Austin III sirvió como el principal receptor, capturando cinco recepciones para 56 yardas. Defensivamente, el frente de Pittsburgh estuvo en modo ataque toda la tarde, acumulando cinco capturas y cinco tacleadas para pérdida mientras asfixiaban la ofensiva de los Colts al final.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Chargers vs Steelers en los EE. UU.

El juego de los Chargers contra Steelers en la Semana 10 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo por NBC. Los aficionados pueden seguir la cobertura en Peacock y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se anunciarán más detalles sobre dónde ver el juego en Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que permanece atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Chargers vs Steelers a nivel mundial

Para los fanáticos fuera de EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es la opción definitiva. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Chargers vs Steelers

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entradas a partir de $386. A partir de allí, los precios suben a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, llegando hasta $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para la descripción completa sobre cómo comprar boletos para juegos de la NFL.

Chargers vs Steelers Fantasy Football

Justin Herbert ha estado excelente últimamente, siendo uno de los cinco mejores en puntos de fantasía durante tres semanas consecutivas, pero el brillo se apaga un poco con la lesión que pone fin a la temporada de Joe Alt. Perder a un tackle franquicia después de ya estar sin Rashawn Slater no es… ideal. Todavía hay mucho potencial con el talento de brazo de Herbert y la disposición de los Chargers a lanzar, pero sin bolsillos limpios, volvemos a la montaña rusa de altos y bajos. Ideal para juegos individuales de DFS, pero ¿para toda la temporada? Esta semana es más un QB2 volátil que una estrella confiable.

Keenan Allen ha estado inquietantemente silencioso, viendo solo cinco objetivos en cada una de las últimas dos salidas y corriendo rutas en apenas la mitad de los retrocesos. Ese no es el perfil de uso al que estamos acostumbrados. Aun así, el historial de Allen grita recuperación, considéralo un WR3/FLEX que está a punto de recordarle a todos quién es.

Quentin Johnston atrapó 4 de 5 objetivos para 53 yardas y un touchdown el domingo, marcando anotaciones en cinco de ocho juegos esta temporada. Lo hemos dicho repetidamente, Johnston nunca iba a desaparecer por completo dado lo a menudo que está en el campo y su participación cerca de la línea de gol. Los objetivos siempre lo iban a encontrar. Ahora se le ve mejor como un WR3 con potencial, en lugar de la opción más volátil con un piso bajo que era antes.

Kimani Vidal volvió a tener dificultades, logrando solo 30 yardas totales en 12 toques contra Tennessee. Su perfil de fantasía es puro festín o hambruna, con totales semanales de yardaje de 138, 35, 127 y 30 en las últimas cuatro semanas. Con este enfrentamiento que probablemente no juegue a su favor, Vidal encaja mejor en el cuerpo de RB3/FLEX esta semana.

Ladd McConkey convirtió 4 de 7 objetivos en 56 yardas. Todos sabíamos que la racha de touchdowns iba a enfriarse eventualmente, pero lo alentador es la participación constante: reclamó el 25% de la participación de objetivos. Eso es uso real, no suerte. Es un WR3/FLEX fuerte con un volumen confiable semanal.

Oronde Gadsden continúa rindiendo bien, atrapando los cinco objetivos para 68 yardas. Ahora ha alcanzado al menos cinco recepciones en cuatro juegos consecutivos y ha estado en el campo por más del 84% de los retiros las últimas dos semanas. El entorno aquí sugiere más volumen de pase en general, manteniéndolo asegurado como un TE1 viable.

Aaron Rodgers jugó a lo seguro el domingo, conservador hasta el punto en que las yardas aéreas apenas existieron (2.9 por intento, una de las marcas más bajas en la liga esta temporada). Completó 25 de 35 para 203 yardas y un touchdown, viviendo casi completamente cerca de la línea de golpeo. Todavía está produciendo TDs a un ritmo sólido (7% de tasa), pero sin ninguna potencialidad de carrera, es un QB2 dependiente de touchdowns.

DK Metcalf tuvo una actuación dura, atrapando solo 2 de 4 pases para seis yardas, fácilmente su peor línea de la temporada. El guion de juego de pases ultra cortos no le hizo ningún favor. Mientras tanto, Jaylen Warren tampoco acumuló yardas (solo 29 en 18 toques), pero entrar en la zona de anotación dos veces salvó el día. Su implicación constante, más de 15 toques en cada juego, lo mantiene firme como un RB2 fuerte semana a semana.

Predicciones del partido Chargers vs Steelers

Los Steelers merecen crédito por apretar las tuercas contra los Colts la semana pasada, ajustando y logrando una victoria contundente. Ahora viene un tipo diferente de prueba: un equipo de los Chargers que tiene bajas pero sigue golpeando fuerte en la ofensiva. Y aún con la expectativa de que el SoFi Stadium suene como un juego en casa para Pittsburgh, porque, bueno, los fanáticos de los Steelers viajan como un ejército en marcha, Los Ángeles ha mostrado suficiente chispa para hacer que este juego sea interesante.

Pero el verdadero titular es la crisis de la trinchera para L.A. Perder a Joe Alt junto con Rashawn Slater es un golpe bajo. Eso significa que ambos tackles ofensivos titulares de los Chargers están fuera, y ya era una línea ofensiva que ha estado filtrando presión como una tubería agrietada, permitiendo la peor tasa de presión de la liga, 26.5% por pase intentado. Ahora tienen que enfrentarse a uno de los frontales más implacables del fútbol.

Entra T.J. Watt y la presión al mariscal de campo de los Steelers, que está generando presión en el 22.7% de los pases intentados por el oponente y ya ha acumulado 27 capturas, la tercera mayor cantidad en la liga. Si la defensa de Pittsburgh se presenta con su habitual racha agresiva, Justin Herbert estará bajo fuego temprano y con frecuencia.

Así que sí, los Chargers pueden mover el balón y hacer jugadas, lo han demostrado. Pero esto podría convertirse en una batalla bajo las luces del Sunday Night Football. Si los Steelers logran incomodar a Herbert, y todos los indicios sugieren que pueden, este tiene los ingredientes para un final ajustado y de desgaste.

Cuotas de apuestas Chargers vs Steelers

Spread

Steelers +3 (-112)

Chargers -3 (-109)

Moneyline

Steelers +130

Chargers -157

Total

OVER 45 (-112)

UNDER 45 (-109)