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Delé Thomas sigue dando mucho que hablar. El delantero de 19 años volvió a ser apartado de la convocatoria el pasado jueves por problemas disciplinarios. Ha recibido numerosas críticas, entre ellas las del analista de ESPN Anco Jansen, que ha sido especialmente duro al juzgar al extremo.

«Tengo la sensación de que este chico acaba de salir de un huevo. Tiene una cara dura tremenda», afirma Jansen en Voetbalpraat de ESPN.

Según Jansen, cuesta conciliar el comportamiento de Thomas con las normas que establece el entrenador Dick Schreuder en el NEC. «Schreuder presta mucha atención al estilo de vida y a cuestiones similares. Hay ciertas normas que tienes que cumplir».

«Si eso se ha acordado contigo de antemano y luego haces las cosas más disparatadas, llega un momento en que se acaba. Entonces ya ni siquiera hace falta hablar de sus cualidades futbolísticas», prosiguió Jansen.

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Antes del duelo de la Europa League contra el Stade Rennes, Schreuder confirmó en Ziggo Sport que Thomas había vuelto a recibir una sanción disciplinaria. «No es agradable ni conveniente para nosotros como equipo. Trabajamos en ello a diario porque, en cierta medida, ya sabíamos de antemano que podía pasar. Al final, la situación no va por buen camino», señaló el entrenador.

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Jan van Halst tampoco tuvo reparos en criticar la actitud de Thomas en Ziggo Sport. «Quieres seguir creciendo como club. Si tienes a un irresponsable así, genera ruido e irritación», protestó el analista.

Mientras tanto, Bryan Linssen intenta ayudar a su joven compañero. «Intento estar pendiente de él y ayudarle cada día, pero a veces también tienes que tomar la iniciativa por ti mismo», explicó el delantero tras el partido contra el Rennes en Ziggo Sport.

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«También tiene que mejorar en ese aspecto. Es un buen jugador, así que queremos contar con él». El NEC venció al Rennes por 3-1, pero después del partido también se habló mucho de la exclusión de Thomas de la convocatoria.

La continuidad de Thomas en el NEC está ya seriamente en entredicho. El delantero también quedó fuera de la convocatoria por motivos disciplinarios esta temporada antes del duelo contra el Ajax. Por ahora no está claro cuándo podrá reincorporarse.