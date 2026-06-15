Los analistas del Mundial reciben duras críticas: «Si no, ya va siendo hora de que la NOS haga un cambio»

Angela de Jong, columnista del Algemeen Dagblad, critica a los analistas de la NOS por hablar mal de los aficionados neerlandeses, especialmente por comentarios de Pierre van Hooijdonk y Wim Kieft.

Ayer, la selección holandesa debutó en el Mundial contra Japón. Antes del partido se celebró una «Oranjemars» en la que numerosos aficionados animaron al equipo.

En la NOS, afirma, se mostraron condescendientes con los seguidores de la Oranje en Dallas: Van Hooijdonk lo llamó «carnaval» y «Día del Rey», y Kieft dijo que no quería mezclarse.

«Hay que saber apreciarlo, porque es entretenimiento popular», comenzó Jeroen Stekelenburg, quien luego matizó sus palabras. «Pero que 15 000 personas con camiseta naranja recorran Dallas es increíble. Ningún otro país hace algo así».

De Jong responde: «¿Por qué llamarlo carnaval o entretenimiento popular? Debemos agradecer que esos neerlandeses hayan viajado a Estados Unidos para animar a nuestros mimados millonarios del fútbol». También reconoce a los aficionados en los Países Bajos.

«Por suerte, los analistas podrán seguir parloteando sobre los cambios del seleccionador y los sistemas 4-3-3».

«No sé mucho de fútbol, pero una cosa sí sé: un poco más de respeto por las personas para las que y gracias a las que están ahí es lo mínimo que pueden aportar. Y si no, ya es hora de que la NOS haga un cambio», concluye De Jong.