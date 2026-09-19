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VriendenLoterij EretribuneESPN
Sam Vreeswijk
Traducido por

Los analistas coinciden sobre el jugador del Ajax: «Es así de bueno... Una delicia, hombre»

Ajax vs Excelsior
Ajax
Excelsior
Eredivisie
I. Yegoian
J. Brandt

Los analistas de la VriendenLoterij Eretribune disfrutaron en la primera parte del Ajax - Excelsior de este sábado por la noche con dos jugadores: Julian Brandt e Irakli Yegoian. Así lo contaron durante el análisis al descanso en ESPN.

Brandt abrió el marcador pasada la media hora en el Johan Cruijff ArenA. Justo antes del descanso, Lennard Hartjes puso de nuevo las tablas de forma algo sorprendente: 1-1.

En la VriendenLoterij Eretribune se habló al descanso, entre otras cosas, de Brandt. «Es tan bueno...», opina Marciano Vink. «Además, juega con libertad y ve cosas que los demás en el campo no llegan a ver.»

«Además, dentro del área tiene un sentido del timing fantástico para saber cuándo debe aparecer. Hay jugadores que tienen eso, que entras en el área y el balón te cae en los pies.»

Danny Koevermans está de acuerdo con él. «Una maravilla, hombre. Ese Brandt está en movimiento continuamente. Viene, va... Es muy bonito de ver. Y esos desmarques al espacio.»

Otro jugador que recibe elogios es el centrocampista del Excelsior Yegoian. Mario Been: «Si hablamos de un chico que, en mi opinión, reúne todas las condiciones para dar un paso muy bonito, es él. Lo tiene todo. Puede correr bien, una técnica fantástica, puede marcar un gol, buen golpeo...»

A la pregunta de si el Feyenoord debería ficharlo, Been responde: «Bueno, está muy cerca, y yo siempre tiendo hacia ese lado. El Excelsior ha tenido varios jugadores a los que el Feyenoord no fichó, como Dallinga y Schouten. A Wieffer sí lo hicieron, y este es otro de esos. Es solo una sugerencia, a ver qué hacéis con ella.»

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