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En el vestuario del Barcelona ya no solo se habla de resultados, lesiones y decisiones técnicas. Ha surgido una discrepancia sobre una cuestión relacionada con la vida personal de los jugadores y con la organización de los viajes del equipo, y las opiniones dentro del grupo no coinciden.

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El periodista Javi Miguel reveló en el programa «El Chiringuito» que algunos jugadores del Barcelona no ven con buenos ojos que familiares y parejas de sus compañeros acompañen al equipo en sus viajes oficiales, mientras que otros no tienen ningún inconveniente con esta práctica.

Según el periodista, el vestuario está dividido en este asunto. Una parte considera que los viajes del club deberían limitarse a los jugadores, los miembros del cuerpo directivo y el presidente, mientras que otros no ven problema en que las familias estén presentes y acompañen al grupo en los desplazamientos.

Javi Miguel señaló que desconoce la postura oficial del entrenador Hans Flick al respecto, pero habló de un sector del vestuario que prefiere que los viajes oficiales queden reservados a los jugadores, los dirigentes y el presidente, y que las familias se reúnan con los futbolistas en otras circunstancias. «No sé si a Flick le gusta o no, pero hay gente dentro del vestuario a la que no le agrada demasiado. Creo que Flick no tiene ningún problema, pero hay gente en el vestuario que prefiere que viajen solo los jugadores, además de los dirigentes y el presidente, por supuesto, y cree que la familia puede viajar en otro contexto y reunirse con los miembros del vestuario, que es lo que consideran mejor», afirmó el periodista.

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El debate sobre esta discrepancia generó discusión entre los participantes del programa. Josep Pedrerol defendió que las familias acompañen a los jugadores y puso como ejemplo una imagen en la que aparecía la novia de Lamine Yamal junto a él a bordo del avión del equipo, una escena que, a su juicio, resulta bonita y entrañable, según recoge el portal ElDesmarque.

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Por su parte, José Ramón Sandoval adoptó una postura similar y restó importancia a la polémica. Señaló que este tipo de detalles se convierten a veces en motivo de crítica cuando el equipo pierde partidos, de modo que la presencia de parejas y familiares pasa a ser objeto de debate pese a no ser un problema en sí misma. «Aquí no hay ningún problema con que viaje la familia», afirmó Sandoval.

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Lamine Yamal ha aparecido como uno de los nombres más vinculados a este asunto, ya que en sus viajes se le ve acompañado de sus amigos íntimos Moha (su primo Mohamed) y Soha (Suhaib, su gran amigo), además de su novia Inés, que lo acompañan en los desplazamientos del equipo. Esto ha llamado la atención de los medios, aunque el debate en el vestuario no se limita únicamente a su caso.

Por ahora no ha trascendido ninguna información que indique que el Barcelona tenga intención de cambiar su política sobre los viajes de los familiares de los jugadores con el equipo.

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El Barcelona, con 33 puntos, se prepara para volver a la competición en LaLiga: mañana domingo por la tarde recibe al Villarreal en el Camp Nou, en partido de la 13.ª jornada, con la firme motivación de consolidar su liderato.

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