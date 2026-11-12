¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
Anuncios
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images
Christian Guinin
Traducido por

Los aficionados podrían estar furiosos: ¿el Bayern de Múnich, con colores completamente nuevos en la Champions League?

Sigue a GOAL en Google
Anuncios

El FC Bayern de Múnich podría lucir una equipación completamente nueva en la próxima temporada de la Champions League.

Según informa el portal especializado en filtraciones de camisetas Footy Headlines, el club más laureado de Alemania tendrá la próxima temporada una camiseta especial para las competiciones europeas que se utilizaría exclusivamente en la Champions League.

La camiseta sería predominantemente negra, con algunos detalles dorados. En las fotografías filtradas se aprecia, por ejemplo, que el escudo del club y el logotipo de Adidas aparecen en dorado.

Esto podría provocar de nuevo la reacción de los sectores más activos de la afición del equipo muniqués. Los seguidores del club más laureado de Alemania llevan muchos años defendiendo con firmeza las camisetas rojiblancas. Las equipaciones de visitante o alternativas de colores suelen suscitar críticas, por lo que la combinación de negro y dorado supuestamente prevista también podría generar rechazo.

Anuncios
Anuncios

Esta temporada, la camiseta de local es roja y la de visitante, blanca. Además, el equipo muniqués ya ha jugado con una tercera camiseta morada y con una colorida versión para la Oktoberfest.