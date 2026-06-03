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Siep Engelen

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Los aficionados holandeses sufren una medida muy dura en De Kuip tras el Holanda-Argelia

Holanda vs Algeria
Holanda
Algeria
Amistosos

La despedida de la selección holandesa fue un fiasco: en De Kuip, un gol tardío de Anis Hadj Moussa dio la victoria 0-1 al rival y desencadenó la decepción de la afición.

Al terminar, la mayoría de los hinchas ya había abandonado el estadio, por lo que la vuelta de despedida fue sombría para los jugadores. 

Mientras, los numerosos argelinos presentes en Róterdam celebraban con entusiasmo; ya habían animado sin pausa durante todo el partido. 

Durante gran parte del encuentro, su ruido superó al de la afición local y lanzaron fuegos artificiales en varias ocasiones. 

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