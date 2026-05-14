Los aficionados del Real Madrid lanzan un mensaje muy doloroso a Kylian Mbappé en su regreso ante el Real Oviedo

El regreso de Kylian Mbappé al Real Madrid el jueves fue doloroso. Tras su lesión, el delantero fue silbado al entrar contra el Real Oviedo y cada vez que tocó el balón.

Mbappé se había perdido las últimas semanas por una lesión muscular. El jueves volvió a la convocatoria contra el Oviedo y, en el minuto 68, reemplazó a Gonzalo García. Al pisar el campo, el Bernabéu le recibió con una fuerte ovación de abucheos, que se repitió cada vez que tocó el balón.

La semana pasada se supo que la afición está harta de sus aires de estrella y una petición en línea para expulsarlo del club ya cuenta con millones de firmas.

Pese a sus 41 goles en 41 partidos, muchos le culpan de los males del equipo.

El equipo ha quedado eliminado de la Liga de Campeones y ha cedido el título liguero al Barcelona, que el domingo ganó 2-0 en El Clásico.

Se rumorea que tiene roces con Vinicius Junior y Jude Bellingham.

Durante su reciente lesión, pasó unos días en Sicilia, lo que tampoco gustó a la afición.

Además, The Athletic informó que Mbappé se enfureció en un entrenamiento con un asistente de Álvaro Arbeloa tras ser señalado por fuera de juego en un partido interno.

Según Marca, Mbappé gana 35 millones de euros al año en el Real Madrid, incluyendo bonificaciones. Los aficionados del Real Madrid consideran que, por esa cantidad, no se entrega lo suficiente al club.