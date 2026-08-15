Los aficionados del PSV sacan una conclusión muy dolorosa: «Nuestro mayor fichaje fallido de todos»

El PSV se marchó al descanso con una ventaja de 0-1 ante el Excelsior, pero en las redes sociales reina mucho descontento entre la afición del conjunto de Eindhoven. Sobre todo Paul Wanner está siendo duramente criticado por los seguidores del PSV.

Ruben van Bommel marcó el único gol de la primera parte a los cinco minutos. Justo antes del tanto inicial llegó una ocasión enorme para Wanner. Joey Veerman dejó al centrocampista de veinte años solo ante la portería con un precioso pase al hueco, pero Wanner necesitó demasiado tiempo y disparó contra el guardameta Stijn van Gassel. Van Bommel mandó el rechace a la red con sangre fría.

Tampoco en el resto de la primera parte logró Wanner causar mucha impresión. «Wanner es el mayor fichaje fallido», escribe un aficionado, mientras otro juzga con dureza: «Lo que hace Wanner ahí muestra en una sola acción todo lo que le falta». Un siguiente seguidor lo resume aún más: «Paul Wanner, qué partido tan terriblemente malo estás jugando».

Por eso, el clamor por Kodai Sano es cada vez mayor. El japonés, que esta semana fue fichado procedente del NEC y que empieza en el banquillo ante el Excelsior, es señalado por varios aficionados como sustituto: «¡Sano por Wanner, por favor!»

El PSV pagó el año pasado unos quince millones de euros por Wanner. «El Bayern nos ha estafado con Wanner», se escucha entre los aficionados. Otro aficionado se despediría del internacional austríaco en siete ocasiones: «Vended a Wanner, y rápido».

Mientras Wanner está siendo destrozado por las críticas, algunos compañeros sí reciben elogios. «Veerman está jugando una primera parte muy fuerte», escribe un aficionado, mientras otro afirma: «Veerman y Van Bommel están jugando de maravilla». Sobre todo llama la atención el pase de Veerman, después de que el PSV echara visiblemente de menos esa creatividad la semana pasada, según la afición, cuando el jugador de Volendam estaba sancionado.