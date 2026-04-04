Los aficionados del PSV piden en masa el mismo cambio tras un comienzo dramático: «¡Sácalo del campo!»

Los aficionados del PSV observan atónitos los primeros veinte minutos de los posibles partidos decisivos para el título entre el PSV y el FC Utrecht. En Eindhoven, los visitantes ya ganaban 0-2 a los trece minutos, y eso se le echa en cara especialmente a un jugador.

Justo antes de que comenzara el partido, el PSV anunció que Armando Obispo se había lesionado durante el calentamiento. En su lugar, se alineó a Yarek Gasiorowski.





Sin embargo, el defensa español ha causado hasta ahora una muy mala impresión entre los aficionados del club de Eindhoven. En las redes sociales llueven las reacciones negativas sobre su actuación.

Artem Stepanov y Gjivai Zechiël marcaron los dos goles para los de Utrecht. Especialmente en el segundo gol del FC Utrecht, el defensa central del PSV no quedó bien parado. Salió con demasiada impaciencia ante el remate de cabeza de Stepanov, lo que permitió a Zechiël seguir su carrera hacia el portero Kovar.

«¡Qué jugada incomprensible la de Gasiorowski!», se queja alguien en X. «Saca a Gasiorowski», dice otro. «Se le puede echar la culpa a Perisic, pero Gasiorowski tampoco queda bien parado», afirma otra persona.

«¿Por qué sale entonces?», se escribe además sobre el defensa de 22 años. «La defensa está totalmente desprotegida», se lee más adelante.