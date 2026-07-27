Los aficionados del PSV están muy preocupados por un jugador tras una pésima pretemporada

Los aficionados del PSV están muy preocupados por Alassane Pléa, según se desprende de una selección de reacciones en las redes sociales. El delantero francés no dejó una buena impresión ante el Villarreal (derrota por 3-1).

Pléa fue fichado el verano pasado procedente del Borussia Mönchengladbach por tres millones de euros. Sin embargo, en sus primeras semanas en Eindhoven ya se torció todo por completo.

En el partido a domicilio contra el FC Twente, el delantero sufrió una grave lesión de rodilla tras un duelo con Robin Pröpper. Ya no volvió a jugar con el conjunto de Eindhoven el resto de la temporada.

Esta temporada está completando de nuevo toda la pretemporada, pero los aficionados del PSV no están entusiasmados con su juego, aunque según muchos él no tiene tanta culpa de ello.

«Pléa nunca volverá a su antiguo nivel y no es ninguna vergüenza teniendo en cuenta la lesión y su edad (33). Creo que en el PSV también lo saben», escribe alguien en X.

«En el partido contra el Villarreal CF me he llevado un pequeño susto con Pléa. No parecía suelto ni despreocupado y todavía está lejos del nivel deseado», escribe otro.

«Ya vi todos esos partidos de la pretemporada el año pasado y me pareció fenomenal, contra el Villarreal estuvo realmente fallón. Por la competencia con Pepi, que está totalmente volcado con el PSV, tiene poco tiempo para demostrar su valía», añade otro aficionado.

«La carrera futbolística de Pléa no ha sobrevivido al ataque de Pröpper, esa conclusión sí me atrevo a sacarla. Una pena eterna, porque si no este hombre de verdad se habría convertido en una sensación», se lee también.

El PSV se midió en esta pretemporada al Royal Antwerp (1-1), al Rákow (2-2), al Union Saint-Gilloise (victoria por 7-3) y al Villarreal (derrota por 3-1). Pléa jugó al menos 45 minutos en cada partido, pero no logró marcar. El martes por la noche, el PSV todavía juega contra el FC Eindhoven.