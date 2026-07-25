El PSV dejó una imagen especialmente pobre durante la primera mitad del amistoso ante el Villarreal. Aunque al descanso todavía se mantenía el 0-0 en el marcador, el conjunto de Eindhoven no podía quejarse: los visitantes españoles encadenaron ocasión tras ocasión y, sobre todo, Ryan Flamingo y Kiliann Sildillia están siendo duramente señalados por los aficionados en las redes sociales.

El PSV empezó bastante bien el encuentro y generó algunas llegadas por medio de Alassane Pléa y Dennis Man. Después, el Villarreal tomó por completo el control y el exdelantero del Ajax Georges Mikautadze apareció en cuestión de minutos hasta en tres ocasiones con peligro ante el portero Matej Kovar, que sostuvo al PSV con varias intervenciones.

La fragilidad defensiva está generando una gran preocupación entre los aficionados. “Los puntos débiles de la temporada pasada están lejos de haberse solucionado. Flamingo, en términos posicionales, como ya ha pasado otras veces, está flojo”, concluye un aficionado, que sí se mostró satisfecho con Land y con el hecho de que Ruben van Bommel y Pléa pudieran volver a sumar minutos.

Especialmente Flamingo, que llegó hace dos años procedente del FC Utrecht por nueve millones de euros, está recibiendo muchas críticas. “Flamingo no puede ser titular, es una auténtica pena. Comete demasiados errores y tiene el mismo efecto que André Ramalho”, escribió un aficionado en X, mientras que otro afirmó: “La temporada pasada ya quedó claro que Flamingo tiene poco que hacer en el PSV”.

La inquietud fue en aumento cuando Flamingo volvió a equivocarse justo antes del descanso. Por su error, Ayoze Pérez se quedó solo ante Kovar, pero el delantero intentó superar al guardameta con una vaselina y vio cómo el balón se marchaba por encima de la portería. “Tampoco aprovecharon la décima ocasión, tras un error de Ryan Flamingo”, reaccionó un aficionado del PSV.

Otro seguidor considera que el entrenador Peter Bosz debe intervenir. “Flamingo tiene que ir al banquillo. Que le den una oportunidad a un jugador del Jong PSV, porque mucho peor no puede ser”, fue la dura conclusión. También se reprochó a la directiva que, tras la lesión de Jerdy Schouten, no se haya fichado a ningún central adicional: “Defensivamente tiene aún peor pinta que el año pasado”.

No solo Flamingo, también el lateral derecho Sildillia recibió lo suyo. “No entiendo por qué el PSV ha fichado a Sildillia”, escribió un aficionado, mientras que otro lo describió como “mediocridad una vez más”. “Llevan años sin fichar defensas con la calidad suficiente. Y mientras tanto, Earnest Stewart espera a que el mercado se vuelva líquido”, se lee.



























