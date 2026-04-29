Los aficionados del Nápoles se pronuncian con total claridad sobre el próximo regreso de Noa Lang

Noa Lang regresará al Nápoles el próximo verano tras una cesión de seis meses. Fanatik informó de que el Galatasaray no ejercerá la opción de compra de 25 millones de euros, noticia que alegró a la afición italiana.

Según La Gazzetta dello Sport, el jugador mantenía una mala relación con el entrenador Antonio Conte, pero siempre fue querido por los aficionados del Nápoles.

«Nunca habló mal de su etapa en Nápoles ni quiso irse en enero. Creó un fuerte vínculo con la afición y la ciudad, pero su relación con Conte nunca cuajó».

Los hinchas napolitanos están felices de su regreso, pues Lang tiene clase, velocidad y desborde, aunque deberá competir con Alisson Santos.

Antes de fichar por el Galatasaray era uno de los jugadores clave, señala el diario: «Cuando Conte pasó al 3-4-2-1, Lang brilló con goles, asistencias y actuaciones convincentes».

En enero buscó más seguridad y minutos para el Mundial con Holanda, y en Galatasaray fue recibido como un rey», concluye el rotativo, que no califica la cesión de Lang como un «fracaso».

Sin embargo, marcó solo dos goles en dieciséis partidos y el Galatasaray decidió no ejercer la opción de compra de 25 millones de euros.