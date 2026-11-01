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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Los aficionados del Manchester United dirigen insultos obscenos a Ratcliffe ante el Chelsea

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Las consecuencias de la derrota ante el Chelsea (2-0) no se limitaron al terreno de juego, sino que se extendieron a las gradas, donde los aficionados del Manchester United dirigieron duras críticas y cánticos ofensivos contra la directiva del club, en medio de una creciente ira por la caída de los resultados y la inestabilidad administrativa.

Los seguidores del United se desplazaron en gran número al estadio de Stamford Bridge, anticipando una nueva derrota y dispuestos a expresar su enfado hacia los responsables de la gestión del club.

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Y apenas seis días después de que la afición de la grada Stretford End intensificara sus protestas en Old Trafford, tras la derrota ante el Bournemouth, el duelo frente al Chelsea fue escenario de una nueva oleada de ataques contra los dirigentes del club, en un ambiente cargado en las gradas.

Jim Ratcliffe, copropietario del club, fue uno de los principales señalados, ya que la afición coreó cánticos obscenos contra él y lo vinculó con la familia Glazer, en alusión a que el cambio de identidad de los propietarios no había logrado la transformación que esperaban.

Los cánticos fueron los siguientes: "Jim Ratcliffe, hijo de..., Jim Ratcliffe, hijo de..., igual que los Glazer, Ratcliffe, hijo de...", según informó el diario británico "The Sun".

Otros responsables del club tampoco se libraron de la ira de la afición, ya que Jason Wilcox, director de fútbol, recibió una lluvia de insultos, al igual que Omar Berrada, director ejecutivo, que fue uno de los nombres más señalados, especialmente después de que el Manchester United desaprovechara varias ocasiones antes del final del primer tiempo.

Wilcox y Berrada fueron captados en una aparición incómoda a bordo del autobús del equipo, antes de que Michael Carrick, entrenador del equipo, apareciera frustrado tras el partido.

"La era del terror"

Carrick se perfila como candidato a dirigir al menos dos partidos más antes del parón internacional, en medio de las expectativas de que su futuro esté en juego, ante la posibilidad de destituir a un tercer entrenador en dos años y medio, dentro de lo que el diario calificó como "la era del terror".

No parece que Ratcliffe reciba un trato distinto al de la familia Glazer, ni dentro del estadio de Old Trafford ni fuera de él, pues la afición considera que tener un nuevo estadio con especificaciones modernas no significa nada si el club acaba descendiendo.

El ataque se extendió a Wilcox desde las declaraciones de Lisandro Martínez tras la derrota del Manchester United ante el Atlético de Madrid, en la Liga de Campeones, cuando el defensa argentino dirigió críticas a los dirigentes del club.

El informe concluyó señalando que la afición del Manchester United "se ha convertido en lo único positivo que queda dentro del club", en un momento en que se reducen los espacios disponibles para que los responsables se escondan de las críticas, en medio de las expectativas de que realizar cambios a nivel del consejo de administración se convierta en algo inevitable.

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