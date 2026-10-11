Los aficionados del Liverpool estallan contra el City: los abucheos retumban en Anfield

El Manchester City sintió la ira de sus rivales en la Premier League, ya que los jugadores del conjunto celeste fueron objeto de abucheos constantes por parte de la afición del Liverpool en el estadio de Anfield.

El Manchester City fue declarado culpable el mes pasado por la Premier League de haber cometido más de 100 infracciones a las normas financieras de la competición inglesa a lo largo de un periodo de nueve temporadas.

El sorpresivo veredicto, emitido tras una investigación que se prolongó durante cuatro años, llegó durante el parón internacional, lo que significó que los aficionados rivales no pudieron dirigir su malestar hacia el equipo del entrenador Enzo Maresca.

Pero eso cambió esta tarde, cuando disputaron su primer partido desde la condena ante el Liverpool, en la sexta jornada de la Premier League, según informó el diario inglés "The Sun".

El autobús del City evitó el recibimiento de la afición de Anfield, ya que tomó una ruta alternativa para llegar al estadio, pero los aficionados del Liverpool presentes los reprendieron cuando saltaron al césped para realizar el calentamiento previo al encuentro.

Los jugadores del Manchester City se enfrentaron a abucheos aún más feroces cuando arrancó el esperado partido entre los antiguos campeones.

Los abucheos continuaron al inicio de la primera mitad cada vez que los visitantes tenían la posesión del balón.

Los vendedores ambulantes ofrecían gran cantidad de artículos inspirados en la banda Oasis en los alrededores de Anfield, incluidas camisetas y banderas con la palabra "trampa" impresa, mientras que en el interior del estadio se exhibieron múltiples pancartas que criticaban al Manchester City por el veredicto.



