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Sparta - FeyenoordESPN
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Los aficionados del Feyenoord se dejan oír tras sesenta minutos con un cántico extremadamente doloroso durante el derbi de la ciudad

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Al cabo de aproximadamente una hora, algunos aficionados del Feyenoord en la grada visitante durante el Sparta-Feyenoord sacaron su peor cara con un cántico doloroso.

“Singing Marco Bakker, Marco Bakker is zat. Hij rijdt in de ArenA alle Joden plat”, se escuchó desde la grada visitante. Con ello se hacía referencia al accidente de tráfico mortal en el aparcamiento de la Johan Cruijff ArenA en octubre de 1997.

El cantante de ópera atropelló entonces, bajo los efectos del alcohol, a una mujer de 38 años, que murió en el lugar a causa de sus heridas.

Bakker declaró más tarde que su coche se había descontrolado y que por eso había provocado el accidente. Sin embargo, la investigación técnica demostró que no había nada averiado en el vehículo y que Bakker había bebido demasiado alcohol.

Mientras que los aficionados del Feyenoord se hicieron oír de forma positiva durante la mayor parte del partido y llevaron a su equipo hacia la victoria a base de gritos, una parte de la grada visitante cantó sobre el trágico incidente.

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En el derbi de la ciudad, el capitán Luciano Valente había adelantado al Feyenoord pasada la media hora. El club de Róterdam generó después suficientes ocasiones, pero durante mucho tiempo no logró sentenciar definitivamente el partido.

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